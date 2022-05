Gustavo Petro volvió a la plaza pública, pero con chaleco y escudos antibalas, tras denunciar un plan para asesinarlo

Después de denunciar un supuesto plan para atentar contra su vida, el candidato Gustavo Petro volvió a la plaza pública en Cúcuta. En la ciudadela Juan Atalaya, el puntero de las encuestas se subió a la tarima junto a varios hombres que conforman su ahora más robusto esquema de seguridad.

A eso de las 6 de la tarde, el líder del Pacto Histórico subió al escenario junto a agentes identificados con indumentaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un uniformado de la Policía Nacional. Antes de iniciar el discurso, el escudo y los maletines antibalas ya estaban desplegados para reaccionar ante un atentado en contra del candidato.

Por la densidad en el cuerpo de Petro, a pesar de llevar puesta una camiseta del Cúcuta Deportivo, se pudo evidenciar que llevaba puesto un chaleco antibalas. En inmediaciones aguarda estacionada una ambulancia, en caso de que se presente una emergencia que comprometa la vida del candidato.

Su discurso, como se acostumbra, se centró en Cúcuta, haciendo un recuento de las problemáticas y oportunidades que tiene el territorio. También habló del presidente Iván Duque, argumentando que su administración no favoreció a la capital de Norte de Santander.

“Repetir la triste historia de un Duque I en un Duque II sería un suicidio social, sería un suicidio nacional. Creo que podemos tomar otro camino, podemos proponer otro camino para esta región y este departamento”, aseveró.

También recalcó la importancia de abrir las fronteras entre Colombia y Venezuela, asegurando que la decisión del actual Gobierno en la materia fue equivocada.

“No porque no hubiera problemas al otro lado, porque los había y los hay, sino porque el camino no era separarnos. Los destinos de Colombia y del otro lado van por las mismas sendas, se parecen. Se parecen hasta en sus gobernantes, no hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque”, agregó.

Aseguró que abriría las fronteras para que exista una relación comercial con el país vecino, a raíz de la dolarización de la economía en Venezuela: “Ese camino del comercio que implica que de allá permitan pasar mercaderías y personas, y que de acá también lo permitamos, implica que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente”.

“Si se elige a Petro presidente, restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela”, reiteró, argumentando a su vez que Cúcuta debería también darle paso a la industria y la agroindustria.

Además, habló de revivir el ferrocarril entre Colombia y Venezuela: “Depende de una institucionalidad de la integración y dejarnos de ver como enemigos. En cierta forma, los políticos, tanto los de Caracas, como de Bogotá, han querido enfrentarnos como si fuéramos pueblos diferentes, cuando podemos construir un trabajo conjunto”.

“Norte de Santander y el Táchira, si volviéramos a revivir ese ferrocarril antaño de madera y de carbón, hoy de acero y eléctrico, podríamos garantizar la salida al mundo de manera muy barata”, sostuvo.

Aseguró que podría ser el presidente de Colombia que inicie e impulse el proyecto con “financiación binacional”, si logra convencer a Venezuela de su pertinencia.

Después de compartir sus propuestas en seguridad, industria, hambre y educación, el candidato concluyó con una invitación a sus adeptos.

“Solo se necesita que el joven y la joven seduzcan a su padre, a su madre o a su vecino. Los lleve en familia a la urna y con mucha tranquilidad, alegría, fe y amor en el corazón, le pongan una equis a Francia y a Petro”, dijo.

Por el paro armado del Clan del Golfo en varios municipios del país, la agenda de Gustavo Petro se deberá reducir en sus actividades. El senador Armando Benedetti anunció que algunos actos en Cesar, Bolívar, Sucre y Chocó no podrán llevarse a cabo este fin de semana, pero confirma la asistencia del candidato.

Lástima que un candidato a la presidencia tenga que hablarle así a la gente. Pero nada evitará que @petrogustavo siga llenando las plazas del país. El cambio es imparable. pic.twitter.com/a6IfbVHfnd — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 6, 2022

“Lástima que un candidato a la presidencia tenga que hablarle así a la gente. Pero nada evitará que @petrogustavo siga llenando las plazas del país. El cambio es imparable”, aseguró Benedetti en su cuenta de Twitter.