Polémica: Gustavo Petro enfatiza en propuesta para que Juntas de Acción Comunal puedan promover proyectos de generación de energía

“Creyeron que con tumbar un decreto no podría dirigir las políticas de los servicios públicos domiciliarios”: afirmó este domingo el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro aseguró este domingo 26 de marzo que las comunidades podrían convertirse en generadoras de energía con el propósito de disminuir las tarifas de los servicios públicos domiciliarios.

El mandatario señaló que esa será una de las reformas que seguirá impulsando su Gobierno, a pesar de que el Consejo de Estado tumbó el decreto a través del cual se le otorgaba las funciones para asumir el control de las tarifas.

“Creyeron que con tumbar un decreto no podría ejercer las funciones constitucionales que me llevan a dirigir las políticas generales de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, pues lo que yo quiero es abrir el camino, no de un mundo de regulaciones de mercado hechas para colocar de rodillas a los usuarios a través de las facturas”, indicó al participar en la clausura de la Asamblea Popular que se realizó en Bogotá.

Indicó que lo que busca su administración es que “ese que hoy llaman el usuario o la usuaria se conviertan en propietarios de la generación de energía eléctrica en Colombia, del cuidado del agua potable y de la energía circular”.

El jefe de Estado añadió que “estamos proponiendo ni más ni menos en el motor mismo del desarrollo de la energía, un cambio de relaciones sociales, de producción, yo diría de generación, es que no son cinco monopolios, seis oligopolios los que tienen que dirigir los servicios públicos en Colombia”.

“Las comunidades energéticas existen en el mundo. Es un cambio en las sociedades donde una familia, un barrio, una comunidad agraria, una comunidad indígena, un colegio hoy pueden ser generadores de energía eléctrica y, por tanto, de bajar las tarifas”, señaló.

El presidente Gustavo Petro clausuró este domingo la Asamblea Popular que se realizó en Bogotá. - Foto: Presidencia de la República

Insistió en que con su propuesta no serán “seis las empresas que podrían generar la energía eléctrica en Colombia. Hoy pueden ser millones de colombianos y colombianas los que pueden autogenerar su propia energía e incluso vender la energía al conjunto del mercado nacional”.

“Solo se necesita un estado que apoye, solo se necesita una formación para poner esas nuevas tecnologías en la casa, solo se necesita organización para implementar las comunidades energéticas en Colombia”, enfatizó.

El presidente Gustavo Petro aseguró que con su propuesta de que las comunidades se conviertan en generadores de energía se abaratan las tarifas de los servicios públicos. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Juntas de Acción Comunal

En ese sentido, invitó a las Juntas de Acción Comunal a participar en ese proceso, al señalar que es parte del proceso de transición energética, que implica, según dijo, “transitar desde esos capitales fósiles que están a punto de hacer extinguir a través de la crisis climática la especie humana y la vida”.

“Ese tránsito se da ya de la mano de los pueblos, de las manos de las comunidades. Reformas que estábamos proponiendo y que vamos a hacer”, enfatizó.

El presidente Gustavo Petro dijo ante los dirigentes comunales del país, que “un buen gobierno, se hace es con el pueblo, se hace es en las calles, se hace en los campos, se hace embarrándose los zapatos, no importa las marcas que se tengan”. - Foto: Presidencia de la República

Frente a ese tema, dijo que “nosotros queremos que sean ustedes las Juntas de Acción Comunal las que se echen al hombro la tarea de organizar en cada barrio, en donde más sol haya mejor, en cada comunidad, la construcción de una enorme red de generadores de energía eléctrica a partir de las comunidades energéticas de Colombia”.

#ComunalesPorElCambio | "Queremos que sean las Juntas de Acción Comunal las que tengan la tarea de organizar en cada barrio y comunidad, la construcción de una red de generadores de energía eléctrica a partir de las comunidades energéticas de Colombia": Pdte. @petrogustavo. pic.twitter.com/2bYBhSP1sP — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 26, 2023

“Son tareas que de cuando yo era niño ningún dirigente de acción comunal ni ninguno de nosotros podíamos entender en ese entonces, eran otros los tiempos, era otro el mundo. Hoy se abren los campos de las posibilidades de la organización popular a partir de las nuevas tecnologías”, enfatizó.

Gobierno en las calles

De otra parte, el presidente Gustavo Petro dijo ante los dirigentes comunales del país, que “un buen gobierno, se hace es con el pueblo, se hace es en las calles, se hace en los campos, se hace embarrándose los zapatos, no importa las marcas que se tengan”.

Especial énfasis hizo sobre el papel de la mujer en la sociedad, tras señalar que el gobierno “se hace con el abrazo de la mujer popular, que siempre otorga la energía que hace falta muchas veces, que siempre da el último aliento, con el cual se pueden continuar las batallas”.

“La que tiene que ser hoy lideresa, que hoy tiene que gobernar también el territorio, la sociedad, la economía y el país, la producción del alimento y el agua, la posibilidad de reequilibrarnos con la naturaleza, que es la única forma como la especie humana puede sobrevivir”, resaltó.