Polémica por millonario contrato para cámaras de identificación facial en Medellín

Sin embargo, la Dijin no tiene nada que ver con la parte contractual y los señalamientos directos se están haciendo contra la Secretaría se Seguridad y Convivencia por, presuntamente, haber entregado el contrato de manera directa y sin licitación.

“Ante estos hechos, se esperaba que sistema de reconocimiento facial HERTA, que para esa fecha debería estar operando, realizara los reconocimientos respectivos y fuera de ayuda para que las autoridades dieran con los responsables de los hechos, sin embargo, no fue así, el Sistema no cumplió con el objetivo por el cual fue contratado lo que evidencia que se pagó por un servicio que no está en operación cuando se necesita”, dice la veeduría.