¿Es legal instalar cámaras de seguridad afuera de la casa en Colombia? Evite multas con esta guía

La ley de protección de datos es clave. En el país hay al menos 4.000 cámaras de videovigilancia privadas.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

2 de marzo de 2026, 12:24 p. m.
Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un aliado para las familias.
Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un aliado para las familias. Foto: Getty Images

Diferentes encuestas del país han revelado la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos en el territorio nacional.

Recientemente, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá socializó los resultados de su más reciente hallazgo en esta problemática.

Cómo convertir un celular viejo en cámara de seguridad wifi para el hogar: solo debe seguir estos simples pasos

La vigésimo séptima versión de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 (EPV) mostró que, aunque los resultados mostraron una mejora en algunos indicadores de la ciudad, al menos el 66 % de los bogotanos considera que la inseguridad de la ciudad aumentó.

Sin embargo, esta no es una realidad exclusiva de la capital de la República.

Temperaturas anómalas en el Atlántico: una amenaza sin precedentes que podría agravarse de forma inminente

El iPhone 17e llega con mejoras en rendimiento y conectividad: estas son las características y el precio del nuevo modelo de Apple

Eclipse Lunar Total hoy: fecha, a qué hora verlo y todo lo que debe saber sobre el fenómeno astronómico

¿Vive en un edificio alto? Coloque este dispositivo junto al router y asegure una señal wifi estable en cada habitación

Los usos poco conocidos del puerto USB de su televisor que podrían ayudarle a ahorrar dinero

La trampa detrás de QuickLens: cómo una extensión de Google Lens se convirtió en la puerta de entrada para distribuir malware

El universo bajo una nueva luz: científicos crean modelo que explica la formación de galaxias a partir de la materia oscura

Adiós a los trancones en punto clave de la ciudad: el anuncio del IDU que cambiará su viaje por la AutoNorte

Cortes de agua para este martes 3 y miércoles 4 de marzo: lista de barrios completa. ¿Está el suyo?

Ojo al dato: más de 8.600 vacantes se abren en Bogotá esta semana; así puede postularse

Las autoridades moscovitas recurrieron a cámaras de vigilancia para localizar a los jóvenes que cumplen los requisitos para hacer el servicio militar obligatorio.
Más de 20.000 cámaras son administradas por las autoridades. Foto: Getty Images

Según las cifras más recientes del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, en Colombia hay más de 26.000 cámaras de videovigilancia instaladas, de las cuales 4.000 corresponden a sistemas particulares de viviendas, empresas y negocios.

La instalación de estas cámaras en viviendas o negocios es legal en Colombia, siempre y cuando se respeten las normas vigentes de protección de datos personales y uso de grabaciones audiovisuales; así lo advirtió la Fiscalía General de la Nación.

Vigilar su casa desde el celular: los dispositivos inteligentes que refuerzan la seguridad

El tratamiento de datos personales está sustentado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Esta norma busca proteger la intimidad, honra y protección de los datos de las personas según el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Restricciones y obligaciones: ¿debe compartirles las grabaciones a las autoridades?

La Fiscalía General de la Nación ha confirmado a través de comunicados oficiales que grabar espacios públicos desde el acceso a una vivienda es legal siempre y cuando tenga fines de seguridad.

Sin embargo, no pueden ser utilizados con otro objetivo, es decir, fines de divulgación violarían los derechos fundamentales de los ciudadanos y esto sí sería considerado ilegal.

¿Qué ciudades de Colombia tienen más cámaras de fotomultas en 2026? Ojo al ranking

Autoridades como la Fiscalía, la Policía o el CTI pueden solicitar los videos si se trata de una investigación. No es obligatorio que ellos tengan una orden judicial previa para acceder a las grabaciones en situaciones urgentes que les permitan esclarecer un delito.

Si no se trata de una situación urgente, la solicitud de las autoridades sí deberá estar respaldada por una orden judicial. No obstante, la colaboración ciudadana no es opcional.

Delincuentes sin guarida en Bogotá: sellaron cavidades bajo el puente de la avenida NQS con calle 19

Además, el Código de Procedimiento Penal también establece que las grabaciones obtenidas por sistemas de videovigilancia pueden ser utilizadas como prueba en investigaciones judiciales, por lo que negarse a entregar las grabaciones a las autoridades puede ser interpretado como “obstrucción a la justicia”, en caso de que el material sea clave en una investigación penal.

