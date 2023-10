Policía entregará 1.500 celulares recuperados a sus dueños, así puede saber si está el suyo

“Pensé que era imposible que me regresaran mi celular, cuando me llamaron a decirme que lo habían recuperado no lo creía, ya lo había dado por perdido. Me pidieron el IMEI y los datos y hoy me lo entregaron. El celular es prácticamente todo para uno y poder recuperarlo devuelve la esperanza”, afirmó Edison Naranjo, uno de los beneficiarios de la entregatón’.