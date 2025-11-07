Suscribirse

NACIÓN

Policía fue condenado por abandonar su puesto y ser sorprendido teniendo relaciones íntimas: esta es la historia

La Justicia Penal Militar y Policial emitió un pronunciamiento sobre este caso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
7 de noviembre de 2025, 3:25 p. m.
Policía Nacional
Para algunas personas, la condena fue excesiva, para otros, ejemplar. | Foto: Colprensa

A través de un comunicado, el Tribunal Superior Militar y Policial ratificó la condena contra dos uniformados de la Policía, por el delito de abandono del puesto.

Entre los uniformados condenados hay un caso que llama la atención. Se trata de del patrullero Omar Álvaro Fontecha Quitián, quien fue sorprendido en medio de su turno teniendo relaciones íntimas con una mujer en una vivienda.

Desde el Tribunal Superior Militar y Policial aclararon que los hechos se presentaron en febrero de 2017, en Bucaramanga.

Contexto: Gustavo Petro dijo que gracias a su Gobierno la Policía Nacional es más popular que antes. Estas son las razones

“Uno de ellos fue sorprendido presuntamente teniendo relaciones sexuales en una vivienda, en hechos ocurridos en febrero de 2017, en la ciudad de Bucaramanga. Se trata del patrullero Omar Álvaro Fontecha Quitián, quien fue visto con una mujer semidesnuda en las inmediaciones de la casa del denunciante, quien se alertó al escuchar gemidos y murmullos en horas de la madrugada”, indicaron puntualmente a través de un comunicado.

Así mismo, explicaron que el uniformado Fontecha Quitián, junto al intendente José Senén Oviedo Manrique, hacían parte de un cuadrante, pero que, aún en turno, no estaban cumpliendo a cabalidad con sus funciones como policías.

Contexto: Hombre con cuchillo atacó a dos policías en Medellín y murió tras ser neutralizado por los uniformados

“El patrullero Fontecha Quitián hacía parte de una patrulla policial, en la que también estaba el intendente José Senén Oviedo Manrique. La investigación estableció que, para el momento de los hechos denunciados, los dos uniformados no se encontraban en el cuadrante que debían vigilar, y no estaban realizando ninguna actividad relacionada con el servicio. Argumentaron que se desplazaron para seguir a un supuesto distribuidor de droga, sin embargo, dicho hecho no quedó reportado en ningún documento oficial, o en alguna comunicación policial”, se agregó.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal Superior Militar y Policial ratificó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, “que impuso una condena de 12 meses de prisión a los uniformados por el delito de abandono del puesto”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las fotos inéditas de Rafael González sobre el Palacio de Justicia que ahora son “un patrimonio”: Centro de Memoria Histórica habla

2. Gustavo Petro ordenó a su equipo “ser más radical” en la recta final de su mandato: “Estamos ante un fracaso”

3. ¿Por qué David González no dirige al América desde el banco? Reglamento de Dimayor lo explica

4. Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

5. Presidente Petro no suelta a Trump: “Bajo esa nebulosa mental no es posible hablar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Policía Nacional de ColombiaPolicía Nacional

Noticias Destacadas

Así, todo ese material que digitalizó tras el despertar “del sueño de los justos”, como González lo llama, quedó incorporado en el archivo de los Derechos Humanos.

Las fotos inéditas de Rafael González sobre el Palacio de Justicia que ahora son “un patrimonio”: Centro de Memoria Histórica habla

Redacción Semana
Nicolás Petro dijo nunca haber visto a su padre interesarse por los detalles de cómo se gastaba el dinero de la campaña. Habló también del papel protagónico de Verónica Alcocer en ese proceso.

Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

Redacción Semana
“Yo pedí cambio al noticiero en la emisora y dije: ‘Se acaban de tomar el Palacio’. Mi jefe no me creyó, que era imposible. Pero era cierto”, relató a SEMANA la experimentada periodista.

Julia Navarrete, la periodista que venció el miedo y narró la toma del Palacio de Justicia en vivo: “Vi cómo ardía, olía a carne humana”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.