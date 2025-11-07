Policía fue condenado por abandonar su puesto y ser sorprendido teniendo relaciones íntimas: esta es la historia

A través de un comunicado, el Tribunal Superior Militar y Policial ratificó la condena contra dos uniformados de la Policía, por el delito de abandono del puesto.

Entre los uniformados condenados hay un caso que llama la atención. Se trata de del patrullero Omar Álvaro Fontecha Quitián, quien fue sorprendido en medio de su turno teniendo relaciones íntimas con una mujer en una vivienda.

Desde el Tribunal Superior Militar y Policial aclararon que los hechos se presentaron en febrero de 2017, en Bucaramanga.

“Uno de ellos fue sorprendido presuntamente teniendo relaciones sexuales en una vivienda, en hechos ocurridos en febrero de 2017, en la ciudad de Bucaramanga. Se trata del patrullero Omar Álvaro Fontecha Quitián, quien fue visto con una mujer semidesnuda en las inmediaciones de la casa del denunciante, quien se alertó al escuchar gemidos y murmullos en horas de la madrugada”, indicaron puntualmente a través de un comunicado.

Así mismo, explicaron que el uniformado Fontecha Quitián, junto al intendente José Senén Oviedo Manrique, hacían parte de un cuadrante, pero que, aún en turno, no estaban cumpliendo a cabalidad con sus funciones como policías.

“El patrullero Fontecha Quitián hacía parte de una patrulla policial, en la que también estaba el intendente José Senén Oviedo Manrique. La investigación estableció que, para el momento de los hechos denunciados, los dos uniformados no se encontraban en el cuadrante que debían vigilar, y no estaban realizando ninguna actividad relacionada con el servicio. Argumentaron que se desplazaron para seguir a un supuesto distribuidor de droga, sin embargo, dicho hecho no quedó reportado en ningún documento oficial, o en alguna comunicación policial”, se agregó.