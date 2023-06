Polo Polo denuncia que hombre lo amenazó de muerte en pleno gimnasio y sus escoltas tuvieron que intervenir

Miguel Polo Polo, representante a la cámara por la circunscripción afro, volvió a convertirse en tendencia esta semana en las diferentes redes sociales, debido a que fue acusado de cometer un acto de abuso de autoridad en contra de un ciudadano.

Ante estas denuncias, el congresista no se quedó callado y compartió un video de los hechos, donde mostró que el hombre lo increpó mientras hacía ejercicio. Además, manifestó que lo amenazó de muerte.

El sucreño, de igual manera, aseguró en su cuenta personal de Twitter que su esquema de seguridad, otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), tuvo que intervenir por las agresiones verbales de las que, presuntamente, fue víctima.

“Que mamera me dan este tipo de situaciones. No quería publicar nada y llevar todo el proceso en discreción, pero ya que andan diciendo cosas que no son sobre el suceso del día de ayer en el gimnasio, acá les muestro el video del procedimiento”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Este sujeto, identificado como Pedro Hernán Romero Sáenz, se me acercó mientras hacía ejercicio y me amenazó diciendo que un día de estos aparecería con la boca llena de moscas, aparte de otras groserías. En el video del procedimiento se observa cómo el hombre vuelve y repite su amenaza”.

Polo Polo recalcó que en la pieza audiovisual se puede apreciar que en ningún momento hostigo al sujeto. Finalmente, manifestó que este martes colocó la respectiva denuncia ante las autoridades competentes.

“Yo procedí de inmediato a informarle a mi esquema de seguridad. Estos llamaron al cuadrante más cercano y tomaron la información del ciudadano. El día de hoy me encuentro realizando las respectivas denuncias. No he hostigado a nadie, el hostigado soy yo y no he ejercido ningún abuso de autoridad. Simplemente informé a las autoridades y estas actuaron. Dejen de desinformar”, concluyó.

Algunos testigos indicaron que la confrontación entre el representante a la Cámara y el hombre, que tendría 63 años, comenzó por el uso de las máquinas para ejercitarse.

El ataque contra el expresidente Duque

Cabe mencionar que el expresidente Iván Duque fue víctima de un activista que, haciéndose pasar por periodista, lo atacó verbalmente mientras paseaba con sus hijos menores de edad por Washington. Este lamentable hecho se presentó este lunes 26 de junio en Estados Unidos.

En el video, que se hizo viral rápidamente en las plataformas digitales, se observa que el sujeto al comienzo se torna cordial, pero a medida que pasan los segundos empieza a cuestionarlo por el presunto ingreso de dineros extraños a su campaña de 2018 por parte del ganadero Ñeñe Hernández.

El tema llevó al expresidente Álvaro Uribe, uno de los hombres más cercanos a Duque, a solidarizarse con él por lo ocurrido y decir que “la honestidad del exmandatario Iván Duque no tiene la más leve mancha. Además, Luis Guillermo Echeverri manejó los recursos de la campaña con todo el decoro”.

Las reacciones en favor de Iván Duque fueron bastantes. El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, se solidarizó con el exmandatario y su familia. “Su altura y decencia hablan por sí solos. Esos sicarios morales que corren la línea ética deben ser rechazados por toda la sociedad. No les queda duda que no fue un acto fortuito, todo fue preparado y pagado, para esconder los escándalos de corrupción y desgobierno que sufre nuestro país”, precisó.