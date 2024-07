Polo Polo responde a la orden de conducción de la Corte y asegura que se presentará ante la justicia

A la opinión pública le informo que me acabo de enterar por mi abogado @JhonatanPelaezS que la corte acaba de emitir una orden de conducción hacia mi persona. Le informo a la @CorteSupremaJ que ya me dispongo a asistir a la diligencia. Siempre honro y respeto a la justicia y…

En sus redes sociales, asegúro que “Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al ‘narconovelista´ que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”.

La citación a indagatoria para que Polo Polo resolviera la querella que le impuso Bolívar, se conoció desde el pasado mes de mayo, pero hasta el momento no se conoce por qué no asistió a la Sala de Instrucción y al magistrado Héctor Javier Alarcón, quien lleva el caso, le tocó conducirlo de manera obligatoria para que se presente en la diligencia.

Para ese momento, Bolívar indicó que “el representante me acusa de financiar la primera línea, me acusa de asesinar bebés y, por eso, yo lo traje a la Corte Suprema para que muestre la pruebas, el juez le dio una semana para presentar esto y si no las encuentra, le toca retractarse. No las va a encontrar porque yo en la vida nunca he financiado terroristas y menos cometido delitos”.