Por presuntas irregularidades en contratos por más de $ 4.500 millones, pliego de cargos a exdirectivo de la Uspec

Del mismo modo, siete de los 17 grupos especificados en los pliegos de condiciones, equivaliendo al 41% del proceso de contratación, no tendrían competencia , afirma. En ese sentido, el valor de los grupos que no tendrían competencia en el proceso de contratación (D) asciende a la suma de $168.516.000.736, equivalentes al 43% del total del presupuesto que la USPEC está dispuesto a contratar.

Tres de las 19 ofertas, que equivalen al 16% del total del número de ofertas presentadas en el proceso en mención, no presentarían ningún tipo de competencia en los grupos ofertados. Al respecto, la Red de Veedurías advierte que la sumatoria del valor de las ofertas de los contratistas que no tendrían competencia (C) asciende a $126.238.600.879, que equivalen al 32% del total del presupuesto que la USPEC está dispuesto a contratar.