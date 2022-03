¿Por qué es importante ser un aliado extra-Otan?

La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Bien, informó este jueves -10 de marzo- que es real la versión que circuló en los medios de comunicación, de que el máximo mandatario del país norteamericano aprovecharía su cita con Iván Duque para manifestarle su intención de declarar a Colombia como Aliado Principal Extra-Otan.

Ser miembro Mnna (por sus siglas en inglés) representaría para Colombia un estatus especial que le permitiría tener privilegios militares y económicos como lo tienen otros 17 países en el mundo. Sin embargo, aún es necesario que este proyecto se notifique en el Congreso de los Estados Unidos para esperar una decisión oficial. La ley indica que el presidente debe informar al Congreso 30 días antes de formalizar esta decisión.

“Hoy me siento orgulloso de anunciar que pretendo designar a Colombia aliado principal no Otan”, dijo Biden en el primer encuentro oficial que tiene con el presidente colombiano. Además, agregó: “Eso es exactamente lo que son ustedes, un gran, gran aliado no Otan. Esto es un reconocimiento de la relación única y cercana entre nuestros países”, afirmó el mandatario estadounidense en la reunión sostenida en la Casa Blanca.

Aunque si bien ser un aliado extra no significa que vaya a haber una cláusula de defensa militar mutua como sucede con los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por sus siglas Otan; este beneficio si otorga al país designado una serie de ventajas económicas y militares que no tienen otros países. Como por ejemplo ser parte de las conversaciones de estrategias de seguridad.

Ser considerado como un aliado Mnna otorga también una inclusión a programas de desarrollo e investigación con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Además de poder acceder a créditos del sistema financiero norteamericano con el fin de comprar o alquilar equipos de defensa.

Pero lo más importante del anuncio del presidente de los Estados Unidos, es que esto representa un claro mensaje de cercanía en las relaciones bilaterales de los dos países. Y que, además, confirma que Colombia sigue siendo el principal aliado del país norteamericano en la región.

Joe Biden aseguro que la relación entre Colombia y Estados Unidos es la base de seguridad y prosperidad, y que va a seguir creciendo con mucha más importancia. Mientras que Iván Duque, dijo que valora mucho la decisión de designar a Colombia como un aliado principal no Otan, justo para celebrar los 200 años de lazos bilaterales.

Nos enorgullece conmemorar 200 años de relaciones bilaterales que hoy, gracias a la designación de Colombia como Aliado Principal No-OTAN, llegan a su más alto nivel. Agradecemos al Presidente @POTUS, @JoeBiden, su administración y su país, por el valioso respaldo. pic.twitter.com/nZasVEjNK8 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 10, 2022

Colombia se uniría a los 17 países considerados aliados principales no Otan, entre los que los figuran como únicos países latinoamericanos Brasil y Argentina. La lista la completan Egipto, Israel, Australia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Jordania, Bahréin, Filipinas, Tailandia, Marruecos, Kuwait, Pakistán, Túnez y Catar. Y aunque Taiwán no hace parte de la lista oficialmente, sí cuenta con los mismos beneficios desde el año 2003.

La lista de aliados extras de la OTAN fue creada en 1987, momento en el que el congreso de Estados Unidos determinó que Australia, Egipto, Japón, Israel, Corea del Sur y Nueva Zelanda serían parte y entrarían en acuerdos de cooperación con el Departamento de Defensa, pese a no ser miembros como tal de la Organización de Tratado del Atlántico Norte. Desde ese momento se le concedió el poder de agregar miembros por decisión presidencial, el último en sumarse a esta lista fue Catar. Incluido también por el actual presidente norteamericano.