Por vencimiento de términos dejan en libertad a dos investigadores de la Fiscalía acusados de favorecer a alias Pacho Malo
Víctor Forero y Juan Camilo López se encargaron, hace unos años, de recuperar la evidencia en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.
Este viernes 5 de diciembre, el juzgado segundo de control de garantías de Manizales ordenó la libertad inmediata de los investigadores del CTI de la Fiscalía, Víctor Forero y Juan Camilo López.
En la decisión judicial se determinó que se presentó un vencimiento de términos en este proceso penal. Es decir, no se cumplió con lo ordenado por la ley para el inicio del juicio.
La Fiscalía General los señaló de utilizar sus cargos para favorecer a Francisco Javier Martínez, más conocido como Pacho Malo, y en contra de quien pesaban graves señalamientos por tráfico de drogas y contrabando en el Puerto de Buenaventura.
