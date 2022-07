Presidente Duque inauguró su décima vía 4G entre Chirajara y Fundadores

Este jueves el presidente Iván Duque llegó hasta el departamento del Meta, en donde hizo entrega de la vía Chirajara-Fundadores, obra que cuenta con una extensión de 22,6 kilómetros de segunda calzada, 10,4 kilómetros repartidos en 6 túneles, 20 puentes vehiculares y 7 puentes peatonales, entre los que se incluyen 5 kilómetros de viaductos construidos.

El mandatario destacó que se trata de la décima vía de 4G que entrega durante su gobierno y que este proyecto en específico se desarrolló en medio de la pandemia. “Es un milagro de la ingeniería colombiana”, resaltó el presidente Duque, quien aclaró que en lo que resta de su mandato seguirá entregando más vías de este tipo en el país.

El proyecto estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y logró generar 14.000 empleos en la región. Contó con una inversión de 3,2 billones de pesos y beneficiará a 600.000 habitantes del Meta y Cundinamarca, especialmente a los ciudadanos de Chipaque, Cáqueza, Quetame, Guayabetal, Une, Gutiérrez y Villavicencio.

“Lo que le prometí al Meta se lo quise cumplir. Queridos amigos, me comprometí en terminar la Transversal del Sisga, y se culminó; me comprometí con ustedes a conversar con los concesionarios para adelantar Chirajara-Fundadores, y se entregó antes de tiempo, cuando arrancó con un avance del 30 %. La terminamos a tiempo con buenos concesionarios, y con un gobierno honesto, decente y gerencial para sacar adelante la infraestructura”, señaló el presidente Duque.

El mandatario dijo que más que hacer recomendaciones al gobierno entrante, destacó el modelo que ha llevado a cabo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en el que ha combinado los hidrocarburos con energías renovables sin hacer exclusiones. Aprovechó para echar una pulla: “No es excluyendo sectores económicos como progresa el país”, dijo.

“A mí me gusta el modelo del Meta, porque no es excluyente, es integrador de los sectores productivos, porque el departamento que más petróleo produce en Colombia es el Meta, pero también es el departamento que más energía solar genera en Colombia. No es excluyente, las dos tareas se pueden hacer”, comentó Duque.

Además, resaltó que esta obra se dio gracias a una alianza público-privada entre la ANI y Coviandina del Grupo Aval. El empresario Luis Carlos Sarmiento hizo presencia en la inauguración de la importante obra vial.

“Las APP funcionan cuando se respeta la iniciativa privada, cuando se defiende el talante empresarial y se distribuyen riesgos y cargas. Y eso es lo que a nosotros en estos cuatro años se nos convirtió en una obsesión. Porque ya podemos decir que, con esta vía, es la décima de cuarta generación que se entrega en Colombia”, destacó el mandatario.

Además, señaló que es relevante por las necesidades del departamento, sabiendo la importancia del buen estado de las vías para sectores como la ganadería, por ejemplo, fundamental en esta región del país.

En la recta final del gobierno, Duque se ha enfocado en su estrategia “Concluir, concluir, concluir” con la que pretende terminar de entregar obras que ha desarrollado durante su gobierno.

En ese sentido, destacó que además de la vía Chirajara-Fundadores ha entregado obras como: Girardot-Honda a Puerto Salgar; Palmar de Varela-Puerta del Hierro-Cruz del Viso, las Vías de la Prosperidad entre Cartagena y Barranquilla, Pacífico 2, las vías del NUS, la Transversal del Sisga, Mar1, Conexión Norte y Neiva-Espinal-Girardot. Todas con la pandemia de por medio y las complicaciones que eso trajo.

En lo que resta de su gobierno, alrededor de 30 días, Duque se comprometió a hacer entrega de ocho vías más de 4G, entre las que están Villavicencio-Yopal, Pasto-Rumichaca, Cambao-Manizales, Pacífico 3, Pacífico 1 y Mar 2.