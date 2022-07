“No existe el derecho al aborto”: presidente Duque se despachó contra interrupción del embarazo

El jefe de Estado indicó que la sociedad progresista no es la que desprecia la vida.

El presidente de la República, Iván Duque, lanzó varios dardos en contra de la decisión que profirió la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24, al señalar que en el país “no existe el derecho al aborto”.

En el marco de la ceremonia sobre la conmemoración de la libertad religiosa en Colombia, la cual se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el jefe de Estado fue más allá e indicó que una sociedad progresista no se puede definir por despreciar la vida.

De la misma manera, el saliente mandatario indicó que siempre será uno de los defensores de la vida: “Porque hemos defendido la vida y no dejaremos de defenderla nunca, somos respetuosos, claro, de la legalidad y de la juridicidad, pero eso no quiere decir que dejemos de defender que la vida empieza desde la concepción”.

Agregó, entre varios aplausos de los asistentes al evento: “Eso no quiere decir que claudiquemos en tener una capacidad persuasiva para que la sociedad entienda que el aborto no es un método anticonceptivo”.

Un manifestante enciende un fuego con una lata de aerosol y un encendedor mientras participa en una manifestación en apoyo del aborto legal y seguro durante una marcha para conmemorar el Día Internacional del Aborto Seguro en Bogotá, Colombia, el 28 de septiembre de 2021. Foto REUTERS / Nathalia Angarita - Foto: REUTERS

“Que es en la conciencia propia de entender que si la vida empieza desde la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma, porque no existe un derecho al aborto, no existe, no existe un derecho a arrebatarle la vida a un ser con expectativa de entrar a la sociedad”, anotó Duque en su discurso.

A renglón seguido, aseguró que a la idea que muchas personas han tratado, según él, de disfrazar bajo el concepto de la libertad de elegir se debe aplicar la argumentación y la pedagogía para no llegar al extremo de la interrupción del embarazo.

Conmemoramos, junto a @MinInterior, el día de la libertad religiosa con la instalación del Comité Nacional para la Participación y Diálogo Social de Libertad Religiosa, que promueve la atención de este sector con un enfoque multidimensional y articulado, trabajando #EnEquipo. pic.twitter.com/SHXqE7qwoF — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 6, 2022

“Eso implica ser capaces desde edad temprana de ser conscientes de cuál es nuestro rol en la sociedad, el de cada uno de nosotros, yo creo que tener esa discusión no es anacrónico”, subrayó.

“Muchos han tratado de justificar ese tipo de aproximaciones inhumanas de situarse en el desprecio de la vida desde la concepción. Yo creo que podemos perfectamente formar una mejor sociedad, una mejor conciencia desde edad temprana (…), una sociedad progresista no es aquella que termina despreciando la vida”, sentenció el jefe de Estado.

Piden tumbar fallo de la Corte Constitucional

Cabe recordar que hace varios días, a los despachos de la Corte Constitucional llegó una petición para que se tumbe la decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24. En la solicitud, señala la Universidad de la Sabana:

“Los seres humanos en gestación están vivos y tienen la capacidad de sentir dolor, por lo que disponer de su vida de forma absoluta y, tras ciertas semanas de la gestación, de manera tortuosa, sin ningún tipo de limitante, desconoce tales garantías constitucionales e internacionales”.

Y añaden que la Corte, en este caso, “no incluyó ninguna medida concreta de protección del que está por nacer, en relación con su vida, o para prevenir estos tratos crueles, inhumanos y degradantes, violando así los derechos de los seres humanos en gestación”.

Un tema importante es que, para la Universidad de la Sabana, la posición con la que se tomó la decisión final, la del conjuez Ossa, en realidad no se debió sumar como voto a favor de la ponencia que pedía despenalizar: “El conjuez Ossa Santamaría consideró que esta inconstitucionalidad solo se presenta hasta la semana 13 de gestación”, indica la Corte.

Finalmente, explican que la aclaración de voto del conjuez es en realidad un salvamento de voto, porque él no estuvo de acuerdo en que sea inconstitucional la penalización hasta la semana 24 de gestación.