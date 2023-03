Presidente Petro convoca de nuevo al balcón: pide a la ciudadanía apoyo para las reformas del gobierno

En plena clausura de la Asamblea Nacional Popular Comunal, de este domingo 26 de marzo, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en el que pidió apoyo por parte de la ciudadanía en relación con la reforma laboral que planteó su Gobierno, la cual fue radicada hace unos días. Para ello, el mandatario solicitó nuevas congregaciones en las calles, específicamente frente al Palacio de Nariño o a sus alrededores.

“A mí sí me gustaría que esté primero de alto todas las acciones comunales que me acompañaran, allá en el Palacio de Nariño, y que el pueblo trabajador llegase para expresar un mensaje”, fueron las palabras que expresó el jefe de Estado.

De hecho, entre las declaraciones, el presidente Petro señaló que el mensaje es, principalmente, para la clase política tradicional y las fuerzas sociales. “No queremos más esclavismos, queremos dignidad laboral y justicia social. Un pacto social comienza por la dignidad de la mujer trabajadora y del hombre trabajador”, agregó Gustavo Petro.

Entonces, el próximo primero de mayo, Día del Trabajador, el mandatario, al parecer, aparecerá en el balcón presidencial, “para sostener un nuevo diálogo con la gente”, según el reciente discurso.

El presidente Gustavo Petro junto a la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez en la presentación de la reforma laboral. - Foto: César Carrión - Presidencia

Por otra parte, el mandatario se refirió sobre el decreto en el que se consignó la posibilidad de darle la facultad sobre el manejo de los servicios públicos en el país, y que el Consejo de Estado derribó a principios de este mes.

Respecto al punto de los servicios públicos, aseguró que las comunidades podrían convertirse en generadoras de energía con el propósito de disminuir las tarifas de los servicios públicos domiciliarios.

El mandatario señaló que esa será una de las reformas que seguirá impulsando su Gobierno, a pesar de que el Consejo de Estado tumbó el decreto a través del cual se le otorgaba las funciones para asumir el control de las tarifas.

“Creyeron que con tumbar un decreto no podría ejercer las funciones constitucionales que me llevan a dirigir las políticas generales de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, pues lo que yo quiero es abrir el camino, no de un mundo de regulaciones de mercado hechas para colocar de rodillas a los usuarios a través de las facturas”, indicó al participar en la clausura de la Asamblea Popular que se realizó en Bogotá.

El presidente Gustavo Petro aseguró este domingo que las comunidades podrían convertirse en generadoras de energía con el propósito de disminuir las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. - Foto: Presidencia de la República - Foto: Presidencia

Centro Democrático lanza advertencia e insiste en graves riesgos de reformas propuestas por el Gobierno Petro

En las últimas horas, el grupo de parlamentarios del Centro Democrático, reunido en Rionegro, Antioquia, lanzó duras advertencias sobre las recientes reformas planteadas por el Gobierno Petro. Tal como había señalado el expresidente Uribe, el Centro Democrático insiste en que Colombia necesita generar más de 700 mil empleos al año, y de buena calidad. “Esto será imposible como consecuencia de las reformas que se tramitan, que se suman a la ya gravosa Reforma Tributaria”, señalan.

Y agregan: “El Plan Nacional de Desarrollo crea nuevos impuestos, aumenta entidades burocráticas, constituye un Fondo que facilitará la contratación directa y traslada a entidades del Gobierno competencias de la justicia como los procesos de delimitación de propiedades. De igual manera, la Reforma Laboral solamente servirá a los trabajadores de grandes empresas; los sectores productivos, especialmente la pequeña empresa, ya sienten pánico y ven imposible la creación de empleo digno con las nuevas normas; las plataformas digitales serán marchitadas al quedar regidas por la ley laboral. Insistimos en nuestra propuesta de que asuman responsabilidades de seguridad social con sus colaboradores”.

Asimismo, “con la eliminación del Contrato Sindical se prohíbe que las organizaciones de trabajadores contraten con los empleadores, lo cual hará un gran daño a las relaciones fraternas entre unos y otros. Insistimos en un Plan Quinquenal de Mejoramiento de Salarios, que sustituya la Reforma Laboral”.

Según el Centro Democrático, las propuestas nuevas sobre el Sistema de Salud mantienen la peligrosa tendencia de acabar con las EPS como entidades de aseguramiento y de gestión del riesgo en favor de los afiliados.

“Seguiremos con el estudio de la Reforma Pensional, que al quitar más del 75 % de los recursos de los trabajadores que administran los Fondos Privados de Pensiones, traslada al futuro un enorme crecimiento de la deuda pública. El aumento de cotizaciones trae otro peso sobre los asalariados ya gravados por la Reforma Tributaria. Los afiliados que hoy en los Fondos Privados de Pensiones se pueden pensionar con 1.150 semanas, en su inmensa mayoría, por el traslado a Colpensiones, pasarían a necesitar 1.300 semanas”, señalan.