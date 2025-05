En este sentido, se pide revisar la situación de la hija de la creadora de contenido, que no tiene el año de edad, y las condiciones en las que se encuentra alejada de su madre.

Sin embargo, las directivas le cerraron esa puerta: “Me dijeron: ‘No, ya no puedes estar en el proyecto porque tú ya estás adentro, era cuando tú estabas afuera, ya tú estás adentro’. Entonces no me han brindado como esa oportunidad de capacitar a las chicas”.