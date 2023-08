Primicia | La “hora cero” para Ana Catalina Noguera, la poderosa exfiscal aceptó su responsabilidad en graves hechos de corrupción

Tras 15 días, el investigador de la Dijín informó que no había encontrado ninguna anomalía, solamente comunicaciones personales y familiares. No contenta con esta respuesta, pidió interceptar la otra línea telefónica de la tercera persona involucrada, es decir, la de su exnovio. “Fue usted, señora Catalina, la que solicitó interceptar el número del señor Víctor Rojas y en los chats se establecen temas absolutamente personales entre los interceptados, de la familia de las víctimas interceptadas en sus comunicaciones (…)”.

El fiscal Burgos, una vez finalizada la imputación, le advirtió que esto no se trata de una persecución en contra de Noguera. “Créame, y lo dejo sentado en esta audiencia, no es ninguna persecución en su contra, no es nada en su contra, sino lo que arroja la prueba porque como usted bien lo sabe los investigados seríamos nosotros si no actuamos cuando hay recolección de elemento material probatorio”.