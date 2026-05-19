Primicia: se registra el primer accidente con el fusil Jaguar, que presentó el presidente Petro

SEMANA conoció que durante el fin de semana se presentó la que sería la primera falla en etapa de pruebas del fusil Jaguar, que recientemente presentó el presidente Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro presentó recientemente el fusil Jaguar. Foto: Cortesía Presidencia de la República

De acuerdo con las fuentes militares, en el fuerte de Tolemaida un uniformado habría resultado herido tras la falla registrada con el arma de fuego.

SEMANA consultó con fuentes militares que confirmaron el accidente —el cual fue calificado como un incidente—, pero señalaron que el uniformado lesionado fue atendido por el personal médico del fuerte militar.

Es de anotar que el fusil Jaguar se encuentra en etapa de pruebas para ver si logra convertirse en el arma de fuego insignia de las Fuerzas Militares.

El desarrollo de este armamento se aceleró en el Gobierno Petro luego de que el presidente ordenara frenar la compra de armamento de Indumil a Israel, tras la guerra que se vive en Oriente Medio.

El fusil Jaguar se encuentra aún en fase de prueba. Foto: Presidencia

Hay que anotar que en las últimas décadas Colombia había surtido a las Fuerzas Militares con el fusil Galil. El país podía fabricar casi la totalidad de dicho fusil en Colombia, sin embargo, había dos piezas que son de uso exclusivo de Israel, como son el cañón y la mira.

En el contrato con la empresa dueña del Galil se había pactado que Colombia no podía usar cañones distintos a los autorizados en el contrato.

El fusil Galil, de origen israelí, es el que usa el Ejército en sus operaciones de control territorial en Colombia. Foto: SUMINISTRADA ASEMANA API

Durante la presentación del fusil Jaguar, que se hizo recientemente por el presidente Petro, el jefe de Estado indicó: “Ya no dependemos de tecnologías extranjeras, atadas a escalas tecnológicas soportadas en un software ajeno”.

Agregó: “Hace poco le escuché a alguien decir que lo único que puede sobrevivir a un apagón de software son las armas analógicas. De esto hay que aprender, bajo los estados actuales de desarrollo de las matemáticas, de los algoritmos de sistemas de defensa y contradefensa. Lo vemos en el caso de los drones, que funcionan exclusivamente con software, y a veces la contra del software es precisamente no usar software. Ahora lo veremos en un video, porque a esa conclusión también llegó Ucrania”.

Por el momento, no se conoce pronunciamiento del sector defensa sobre el episodio del Jaguar en Tolemaida.