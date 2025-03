“Prisión”: la advertencia del minDefensa tras revelador informe de SEMANA que lo dejó mal parado

SEMANA reveló un duro informe de una operación militar que lideró el entonces comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), general Pedro Sánchez, pero que no salió bien y se cometieron varios errores como fallos en la inteligencia.

“Quien haya difundido información clasificada de esta operación especial a personas no autorizadas incurrió en un grave delito, y tratándose de militares en servicio activo, podrían tener penas, según la ley, de cinco a ocho años de prisión”, señaló el ministro Sánchez.

El informe

Así quedó contemplado el informe catalogado como RDA (Revista Después de la Acción), que se realiza siempre luego de que algo no sale bien durante una operación militar.

Dentro de los hallazgos, se encontraron otras fallas como que no se contaba con el respaldo inmediato de helicópteros, los fusiles presentaron fallas al momento de los combates y se enviaron drones con capacidades limitadas para una acción de tan alta complejidad.

Testimonio

“Yo no creo, y el Ejército tapa muchas cosas”, es la contundente frase de Jairo Gómez, papá del soldado profesional Diego Gómez, quien murió —de acuerdo con las Fuerzas Militares— al caer en un campo minado en febrero del año pasado, mientras combatía al Clan del Golfo en Segovia, Antioquia.

El dolido padre le reveló a SEMANA que, para el día de los hechos, a él le informaron que su hijo no contaba con el perro antiexplosivos con el que siempre andaba en terreno en medio de las misiones militares. “Mi hijo era experto en minas, y él siempre andaba con el perro y ese día no fue así. Uno no entiende qué pasó, pero lo cierto es que a mi hijo nos lo entregaron (el Ejército) sin un brazo, sin una pierna y en un cajón de madera”, señaló.