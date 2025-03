Operación desastre: “Me lo entregaron sin un brazo, sin una pierna y en un cajón de madera”, habla el padre de un soldado muerto

“Yo no creo y el Ejército tapa muchas cosas”, es la contundente frase que pronunció Jairo Gómez, papá del soldado profesional Diego Gómez, quien murió, según las Fuerzas Militares, al caer en un campo minado en febrero del año pasado, cuando combatía al Clan del Golfo en Segovia, Antioquia, en el marco de la Operación Fortaleza.

SEMANA contó en su última edición los reportes de informes internos que alertaban la falta de preparación y de estrategia para hacer ese operativo. “La inteligencia falló, los helicópteros no tenían gasolina, las armas no disparaban, los radios no comunicaban y los drones no distinguían entre personas o armas”, se registró en una llamada en la que se evaluó la operación. Además, una presentación interna detallaba uno a uno los errores que se presentaron ese día.

Don Jairo, un campesino que se la rebusca para sobrevivir y quien quedó con graves problemas emocionales tras la pérdida de su hijo mayor, aseguró que Diego era un experimentado militar, que se había especializado en el manejo de artefactos explosivos y que había estado en un alto número de operaciones militares.

El dolido padre le reveló a SEMANA que para el día de los hechos, a él le informaron que su hijo no contaba con el perro antiexplosivos con el que siempre andaba en terreno, en medio de las misiones militares.

“Mi hijo era experto en minas y siempre andaba con el perro, y ese día no fue así. Uno no entiende que pasó, pero lo cierto es que a mi hijo nos lo entregaron (Ejército) sin un brazo, sin una pierna y en un cajón de madera”, señaló.

Además, indicó que de acuerdo con la información que ha logrado recopilar con compañeros de Diego y familiares, pareciera que a su hijo lo hubieran obligado a ingresar al terreno, en medio de la operación militar, que para don Jairo fue mal planeada por parte de los altos mandos.

“Él le había dicho días antes a la mamá que se iba a retirar, que porque eso por allá (Segovia) estaba muy caliente, que los sacaban y los entraban cada rato, y él, experto en minas, no iba con el perro”, agregó don Jairo.

Hablar de Diego aún le forma un nudo en la garganta a don Jairo. Recuerda que su hijo lo llamó dos días antes de ser asesinado para celebrarle el cumpleaños, pero que él no le pudo contestar porque se encontraba trabajando.

“Yo cumplí años el 15 de febrero, él me escribió, porque me estuvo llamando y yo no pude contestarle. Él murió el 17 de febrero″, narró con voz entrecortada don Jairo.

La llamada Operación Fortaleza, en palabras de algunos militares que participaron de la misión y que hablaron con SEMANA, fue un desastre. En la foto, uno de los reportes de la operación. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Aseguró que la muerte de Diego ha sido devastadora para la familia. A él le produjo quebrantos de salud y que hoy sufre de vértigo. Mientras que su esposa, la mamá de Diego, sufre de depresión y, para agrandar la herida, dice que las Fuerzas Militares los dejaron abandonados.

“Nos dijeron (FF. MM.) que nos iban a mantener informados, pero se alejaron, ya ha pasado un año y no nos volvieron a contactar, nos dejaron abandonados, no dos dijeron nada de la investigación que abrieron ni nos entregaron los documentos de la necropsia. Y como somos de escasos recursos, no hemos podido pagar un abogado para que asuma el caso”, manifestó el papá del militar.

El informe RDA está dividido en capítulos, con la secuencia de lo que ocurrió en el operativo que tenía como objetivo a alias Daniel o Chuzo, cabecilla del Clan del Golfo. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Don Jairo enfatizó que la fuerza militar no los ha dejado acercarse a las investigaciones judiciales, indicándoles que los mantendrán informados de alguna novedad, pero esto no ha pasado. “Un compañero de él nos dijo que nos reuniéramos, que nos tenía que contar algo de lo que sucedió ese día con Diego, pero no hemos podido por la falta de recursos”, añadió don Jairo Gómez.