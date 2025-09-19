Procurador Eljach advierte de riesgo para las elecciones y descarta la idea de una constituyente

Una nueva alerta se acaba de generar en materia de seguridad para la próxima jornada de elecciones presidenciales y legislativas del 2026, después de que el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, advirtió que hay un riesgo si no se garantiza la tranquilidad y el orden público en el país.

En medio de un encuentro que se lleva a cabo en Villa de Leyva, el procurador general manifestó que “no podemos permitir que haya un descalabro de la democracia y que el primer problema que identificamos como el más complejo es el de la seguridad. Si no tenemos seguridad no va a haber elecciones como el ideal señala (…)pero seguridad vamos a tener y tiene que haber elecciones".

Una declaración que se conoce después de que la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, afirmó que en Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander hay serios problemas de orden público que tienen en jaque al liderazgo político de esa región.

Por eso, el procurador general propuso “a los colombianos que trabajemos juntos en esto: las elecciones tienen que ser libres y transparentes, seguras y que se respeten los resultados de las urnas".

Lo cierto es que las próximas elecciones en Colombia llegan en medio de una descertificación de Estados Unidos frente a la lucha contra el narcotráfico, una expansión de grupos armados en distintas partes del país y una intensificación de la violencia que dejado a líderes políticos asesinados, como el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“No puede Colombia dejarse seguir embarcando entre quién está en la extrema derecha y quién está en la extrema izquierda, porque en la mitad estamos 52 millones de colombianos que tenemos capacidad y discernimiento para distinguir una de otra”, fue otro de los mensajes claves de Eljach en medio de la coyuntura.

El procurador descartó la constituyente a partir de la consulta popular

Gregorio Eljach fue más allá y envío un mensaje que podría calar en el Gobierno Petro, pues se refirió a dos iniciativas que han tenido el interés del presidente Petro, pero que hasta el momento no se han podido ejecutar.