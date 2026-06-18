Procurador Eljach envía mensaje a quienes han advertido que el país “se va a incendiar” si la izquierda pierde las elecciones

Los entes de control se han tenido que meter en la polémica que armó el exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, después de que advirtió que el país “se va a incendiar” si la izquierda pierde las elecciones.

En esta oportunidad fue el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, el que le envió un mensaje a quienes han hecho esa polémica advertencia, a pocos días de las elecciones de segunda vuelta que tiene enfrentados a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

“No vamos a permitir que el país se incendie”: contralor general en medio de tensiones por elecciones a la Presidencia

En medio de un encuentro que tuvo con corresponsales de medios internacionales acreditados en Colombia, el procurador Eljach manifestó: “Hay quienes han anunciado que van a incendiar el país, pero esperemos que seamos más los dispuestos a apagar el incendio que quienes quieren provocarlo”.

Un mensaje que cala directamente con el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, quien terminó en el ojo del huracán después de la controvertida frase que lanzó durante una entrevista con el programa digital Desnúdate con Eva.

Lo grave del asunto es que horas después de que Carrillo lanzó esa frase, el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, también ratificó que “se incendiaba el país” si ganaba Abelardo de la Espriella. Tiempo después, se echó para atrás y aseguró que “me están sacando de contexto”.

Frente a este panorama, el procurador Eljach manifestó que los colombianos y las instituciones “haremos respetar los resultados de las elecciones”, enfatizando que la decisión de la ciudadanía será garantizada por la Procuraduría para que se cumpla. “Lo que determinen las urnas, lo vamos a hacer respetar”, dijo.

Por su parte, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, también se metió en esta controversia tras asegurar que “no vamos a permitir que el país se incendie” en medio de las duras tensiones políticas que se viven de cara a las elecciones.

“Aquí, con la ayuda de la institucionalidad y de la Fuerza Pública, no vamos a permitir que este país se incendie, cualquiera que sea el resultado. Me parece que ese es el llamado de la responsabilidad histórica que tenemos en este momento”, aseguró Rodríguez.

Esos mensajes han intensificado el ambiente entre las dos campañas políticas, al punto que hasta se ha hablado de una “declaratoria de guerra”, la forma en que el candidato De la Espriella se refiere a las personas afines al progresismo.