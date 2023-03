Procuraduría abre indagación previa por grietas en la vía alterna en Rosas, Cauca, que fue entregada por el presidente Petro

Solo cuatro días duró la carretera alterna a la vía Panamericana, que se encuentra cerrada por el impresionante derrumbe ocurrido en enero pasado, y que fue entregada por el presidente Gustavo Petro el lunes 13 de marzo para el transporte de vehículos de carga.

Varios videos que circulan en redes sociales dejaron en evidencia el mal estado de esta carretera en solo cuatro días. La vía se ve agrietada, mientras vehículos de carga pesada se arriesgan a transitar por ese tramo.

Así luce la vía alterna a la Panamericana, que cuatro días después presentó impresionantes grietas - Foto: Pantallazo video Twitter @Danielbricen

Por eso, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios por determinar, con el fin de establecer presuntas incidencias disciplinarias de los servidores que habrían participado en la planeación y ejecución del contrato de las obras realizadas en la vía alterna en Rosas, Cauca.

El Ministerio Público está recopilando toda la información relacionada con la contratación de la obra de la vía, incluyendo la documentación de cada una de sus fases (precontractual, contractual y poscontractual), así como los actos administrativos que regulan el mantenimiento de la vía y los criterios para el tránsito de vehículos.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de la Procuraduría llevó a cabo una inspección disciplinaria en el Instituto Nacional de Vías (Invías) para recabar toda la información necesaria.

La Procuraduría hará un dictamen pericial en la zona para determinar las condiciones técnicas contratadas y si las grietas y fracturas presentadas en la vía corresponden a un daño regular y previsto al momento de la contratación o si pudieron preverse antes de la ejecución del contrato.

En los primeros días, el peso bruto vehicular permitido para la carga de esta vía es de 43 toneladas para tractomulas - Foto: Cortesía Ministerio de Transporte

MinTransporte e Invías responden

La presión por el tema obligó a que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el director de Invías, Juan Alfonso Latorre Uriza, explicaran la causa de las grandes grietas que tiene la carretera alterna a la Panamericana.

“Las imágenes presentan una serie de escenas en virtud de las cuales parece que la vía que se puso en servicio se encuentra en una situación bastante lamentable. Queremos dar una explicación sobre las condiciones de la vía y el porqué las mismas”, dijo Reyes por medio de un video.

Latorre, por su parte, se permitió aclarar que el presidente no fue al Cauca a inaugurar la vía, sino a entregar el corredor vial. “En segundo lugar, esta es una vía temporal, una vía de emergencia, en tales condiciones debe durarnos tres meses mientras entregamos la definitiva que es la conexión de la Panamericana que incluye un puente de 125 metros y un corredor de aproximadamente dos kilómetros de vía nueva con las especificaciones de Panamericana”, explicó.

Presidente Gustavo Petro viajó a Rosas, Cauca, para entregar la vía alterna a la Panamericana - Foto: Presidencia

Asimismo, dijo que al ser una vía de emergencia, su inversión debe ser acorde a ello. “La vía no tiene estructura de pavimento, la vía no tiene base, sino que tiene un afirmado que permite la circulación del transporte por este corredor; esto implica que, a la vía, lo que se colocó fue una mezcla asfáltica, no un pavimento en asfalto, que permite que las tractomulas, por las pendientes que tiene el corredor, puedan ascender, puedan subir”, concluyó.

Mientras que desde el Ministerio de Transporte le hicieron un llamado a todos los transportadores para que no excedan el peso de carga establecido para el uso de la conexión provisional vía Panamericana “y que atiendan las recomendaciones brindadas por el personal de la Dirección de Tránsito y Transporte y autoridades locales”.

Esta polémica fue desatada en las primeras horas de este jueves, por el politólogo Daniel Briceño, quien calificó como vergonzoso que el presidente de la República, Gustavo Petro, haya “inaugurado” hace cuatro días con bombos y platillos la vía alterna a la Panamericana, taponada por el derrumbe en Rosas, Cauca, y la obra presente fallas.

“Este es el estado de la ‘nueva’ vía, 96 horas después. Una completa vergüenza”, manifestó Briceño desde la red social Twitter.