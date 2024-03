Alfredo Saade habría copiado informe de otro contratista para justificar contrato con Gestión del Riesgo; Procuraduría abre investigación

Frente a la apertura de la indagación, Saade le respondió desafiantemente a la Procuradora y la acusó de hacer “contratos con presuntos sobrecostos y compra propiedades presuntamente con un sobre costo de 10 mil millones de pesos; hoy se suma a quienes me persiguen y quieren sacarme del camino por apoyar al presidente Gustavo Petro. No les temo, notifíquenme rápido”.

La procuradora quien hace contratos con presunto sobre costos y compra propiedades presuntamente con un sobre costo de 10 mil millones de pesos; hoy se suma a quienes me persiguen y quieren sacarme del camino por apoyar al presidente @petrogustavo No les temo @PGN_COL … https://t.co/WZScps5wQ9

El contrato de Saade con la UNGRD, para servicios especializados de acompañamiento jurídico, tenía una duración de 12 meses a partir de junio de 2023 hasta el 23 de junio del 2024. Sin embargo, Briceño cuestionó la veracidad de los informes de Saade, argumentando que no aparecía en la lista de asistentes de ciertas actividades reportadas.

“Cada documento adjuntado por el señor Saade evidencia que los colombianos en realidad le estábamos pagando por escribir sandeces en redes sociales y no por hacer su trabajo. De aquí en adelante estaremos publicando la ejecución de muchos contratistas que en realidad no hacen nada”, añadió Briceño.

“No, concejal Daniel Briceño, no me dejaré amedrentar. Solo estaba esperando que usted fuera alguien con un poco de importancia para iniciarle los procesos por injuria y calumnia y además esperando que su fiscal de bolsillo sea cambiado, ya que el 97% de impunidad de la fiscalía no da garantías”, expresó Saade.