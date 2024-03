“Este señor promueve el cierre de medios de comunicación y el rompimiento del orden constitucional”: Alejandro Gaviria paró en seco a Alfredo Saade

Gaviria no se quedó callado y le respondió a Saade. “Cabe señalar que este señor promueve el cierre de medios de comunicación y el rompimiento del orden constitucional para reelegir el presidente. Le explico en detalle a pesar de su talante antidemocrático”, aseguró Gaviria, quien detalló punto por punto la reforma que propone.

Gaviria afirmó que el modelo en el que cree es uno que no acabe con el aseguramiento individual, que no fraccione la atención según nivel de complejidad, que no destruya los incentivos para el control del gasto; que tampoco está de acuerdo con un tarifario único “que acaba con los incentivos a la calidad de la atención”.