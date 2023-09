Procuraduría advierte que más de 35.000 estudiantes tienen en riesgo el acceso escolar en el Chocó

La Procuraduría General de la Nación advierte a la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, con preocupación, que más de 35.000 niños, niñas y adolescentes indígenas del departamento del Chocó, se encuentran en riesgo de no tener acceso al derecho a la Educación a partir del mes de octubre de 2023.

Debido a la no actuación oportuna por parte del departamento del Chocó del sistema integrado de matrícula (SIMAT), herramienta que permite organizar y controlar el proceso de matrícula de los estudiantes de instituciones oficiales, lo cual generó que el Ministerio de Educación no girara la totalidad de los recursos necesarios para esta anualidad.

Reforma a la educación

SEMANA habló con algunos docentes ante la situación, sabiendo que el próximo 30 de agosto se realizará un paro nacional por parte de ellos. Andrea Camacho, docente de sociales del municipio de Soacha comenta como la ayuda de la tecnología baja la calidad de educación “ya no son recursivos, ya no investigan, ahora todo es a través de la tecnología y esto los perjudica de una manera u otra. Aparte, debe entenderse que no todos cuentan con internet o con un aparato digital que los ayude en su formación”.