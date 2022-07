Procuraduría hace un llamado para garantizar DD. HH. de los migrantes que pasan por el Tapón del Darién

La Procuraduría General de la Nación les solicitó a los alcaldes de Acandí en el Chocó, Alexánder Murillo Robledo, y de Necoclí en Antioquia, Jorge Augusto Tobón Castro, garantizar los Derechos Humanos de quienes transitan por los dos territorios que tienen como destino llegar a Panamá.

De acuerdo con el ente regulador, la Procuraduría Provincial de Apartadó hizo dicha petición, ya que se elevó el número de migrantes que pasan por Necoclí y llegan a Acandí para “iniciar su recorrido por el Tapón del Darién”, indica el ente regulador.

Para el Ministerio Público es primordial que estas personas tengan al menos su estadía, para evitar que organizaciones ilegales se aprovechen de su situación.

#EsNoticia 📰| Procuraduría pidió a alcaldes de Necoclí (Antioquia) y Acandí (Chocó) garantizar que población migrante que transita con destino a Panamá, tenga acompañamiento en la protección de sus DDHH y el Derecho Internacional Humanitario.

➡️https://t.co/lta7qHB70a pic.twitter.com/oS90yvdgu9 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 8, 2022

La petición se hizo a estos dos alcaldes de Necoclí y Acandí ante el elevado número de migrantes y refugiados venezolanos, haitianos y cubanos que pasan por la peligrosa selva.

Entre tanto, en días pasados el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, estuvo con los migrantes que se encuentran en Necoclí, en donde observó que la mayoría de ellos son venezolanos, a diferencia de 2021, cuando un gran grupo era haitiano.

Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades

Por consiguiente, en un comunicado de prensa, el defensor del Pueblo explicó que se evidenció el incremento de “de familias migrantes, con niños, niñas y adolescentes” a diferencia del año pasado, que se reportó en su mayoría una gran parte de población masculina.

“La primera es que tenemos reportes que muchos migrantes siguen recurriendo a transportadores informales para hacer su recorrido por rutas irregulares y sin el control de las autoridades, colocando en riesgo la vida, seguridad e integridad, como ha quedado evidenciado en varios naufragios recientes”, aseguró Camargo.

Igualmente, subrayó que en esta ocasión varios niños y niñas se encontraban solos en “caravana” mientras “transitan por el Urabá con destino a Panamá”.

Además, hizo un llamado para las autoridades competentes no solo de Colombia, sino de otros países para que se garantice una protección a los “menores de edad no acompañados” y evitar “actividades ilícitas como la trata, tráfico y explotación sexual, mendicidad, tráfico de estupefacientes, entre otras” evitando no caer en redes criminales.

Por último, el organismo concluyó que “las autoridades migratorias panameñas han identificado un total de 19.000 migrantes que han llegado a su territorio, provenientes de la zona del Darién, de los cuales cerca del 25 % (unas 4.700 personas) son niños, niñas y adolescentes”.

Acnur con los refugiados migrantes de Venezuela

La Agencia de la ONU para Refugiados dice que la situación social, política y económica que afronta Venezuela ha llevado a más de 6 millones de ciudadanos a refugiarse en varios países de Latinoamérica ante la ola de violencia e inseguridad que afronta su país.

Entre tanto, la organización internacional indica que por lo menos 7 millones de migrantes venezolanos tienen permisos de estadía en América Latina.

Cabe recordar que este grupo poblacional no tiene recursos económicos, por lo que recurre a actividades informales para sobrevivir.

“Destacamos la resiliencia de todas aquellas personas que, por diversas razones, han tenido que salir de su país de origen, salir adelante a pesar de las adversidades que enfrentan buscando reconocimiento e integración en sus países de acogida”, escribe en una de sus redes sociales.

Destacamos la resiliencia de todas aquellas personas que, por diversas razones, han tenido que salir de su país de origen salir adelante a pesar de las adversidades que enfrentan buscando reconocimiento e integración en sus países de acogida 🏠. #ACNUResProtección pic.twitter.com/hvF5zwouwV — ACNUR Venezuela (@ACNUR_Venezuela) June 29, 2022

La organización señaló que “apoya el registro civil de niños, niñas, adolescentes y adultos para combatir los riesgos de apatridia en Venezuela”.

Cabe mencionar que la apatridia son aquellas personas que no tienen una nacionalidad, por lo que se les dificultad desarrollarse en un entorno social sin poder estudiar, trabajar y tener salud.