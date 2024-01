Procuraduría pide al Comité de Convivencia Laboral de RTVC tramitar las denuncias de acoso contra Hollman Morris

Nórida Rodríguez y Hollman Morris no tienen buena relación en RTVC. De hecho, tuvieron una discusión por los contenidos rusos y venezolanos. Morris desconoció las directrices de la gerente. | Foto: Julián Mora

Igualmente, dice que desde que Morris está en el cargo, los canales de comunicación entre ambos han sido “precarios” y que en ocasiones ha sido interrumpida o que sus conceptos no han sido tenidos en cuenta. Además, reclama que eso no ocurriría solamente con ella, sino que se replica a su equipo de trabajo.

“En este momento no sabemos qué piensa, para dónde vamos, fue muy claro en repetidas ocasiones diciendo: ‘Hasta diciembre será una cosa, después de diciembre me encargo yo’; hoy en día pasa por delante de nuestras oficinas y no ofrece ni un ‘buenos días’”, aseguró la directora del canal.