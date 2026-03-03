Nación

Pronóstico del clima en Colombia hoy: de sol a lluvia, con avisos por incendios y deslizamientos

Pronóstico nacional muestra contrastes: Caribe seco, Andina y Pacífica con lluvias, y Bogotá con nubosidad variable.

Margarita Briceño Delgado

3 de marzo de 2026, 6:38 a. m.
Pronóstico general del clima en Colombia: sol en el Caribe, lluvias en la Andina y Pacífica, nubosidad parcial en Orinoquía y Amazonía, con alertas activas por incendios, deslizamientos y oleaje. Foto: Imagen generada para Semana con OpenAI./ Getty Images

Durante las próximas 24 horas, Colombia alternará entre tiempo seco y lluvias, mientras persisten alertas por incendios, deslizamientos e inundaciones en varias regiones del país.

Ideam pronostica aumento de lluvias en varias regiones de Colombia esta semana, del 2 al 6 de marzo

Clima en Colombia: lluvias, tiempo seco y alertas vigentes por regiones

Colombia vivirá una jornada de contrastes en el clima durante las próximas 24 horas.

En la región Caribe predominará el tiempo seco y cielos despejados en la mayoría de los sectores, aunque en el sur y occidente se esperan lluvias ligeras a moderadas por la tarde y la noche.

Córdoba y el sur de Bolívar podrían registrar las precipitaciones más intensas, mientras que algunos puntos del nororiente de Magdalena también tendrán chubascos puntuales.

Sobre el mar Caribe, el cielo se mantendrá despejado, aunque podrían presentarse lloviznas cerca del golfo de Urabá y la costa de Córdoba.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé tiempo seco, con algunas lloviznas dispersas en el área marítima.

La región Andina tendrá cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias sectorizadas durante la tarde y la noche.

Antioquia, Santander, norte y occidente de Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Risaralda podrían registrar precipitaciones más intensas, mientras que Quindío, Tolima y norte de Huila verán lluvias aisladas.

Medellín iniciará la jornada con tiempo seco, pero hacia la tarde y noche se esperan lluvias ligeras a moderadas con una temperatura máxima de 28 °C.

En la región Pacífica, el cielo se mantendrá mayormente nublado a cubierto, con lluvias moderadas a localmente fuertes en centro y oriente de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Las precipitaciones sobre el océano Pacífico también serán de intensidad variable en la cuenca central y sur.

La Orinoquía presentará cielo de ligero a parcialmente nublado y tiempo seco predominante, aunque algunas lloviznas podrían presentarse en el occidente de Arauca.

La Amazonía tendrá cielo parcial a mayormente nublado y lluvias dispersas de carácter ligero en Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés, especialmente en la tarde y noche.

En las principales ciudades, las temperaturas y condiciones serán las siguientes:

  • Barranquilla: cielo entre mayor y parcialmente despejado, tiempo seco, máxima 33 °C.
  • Cartagena: escasa nubosidad, predominio de tiempo seco, máxima 32 °C.
  • Medellín: lluvias ligeras a moderadas por la tarde-noche, máxima 28 °C.
  • Tunja: parcial a mayormente nublado, tiempo seco, máxima 20 °C.
  • Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, probables lloviznas al final de la tarde, máxima 27 °C.
  • Cali: mayormente nublado, lluvias ligeras por la mañana y moderadas por la tarde-noche, máxima 30 °C.

Las alertas siguen activas. Por incendios hay 187 municipios en algún nivel de alerta, incluyendo 20 en Meta, 14 en Casanare y 8 en Boyacá.

Por deslizamientos, 231 municipios están en alerta, con Chocó a la cabeza con 21 municipios en riesgo.

Las alertas hidrológicas incluyen áreas críticas en Magdalena-Cauca, Pacífico y Caribe, mientras que el Mar Caribe y el Pacífico colombiano presentan alertas naranjas y amarillas por oleaje, viento y lluvias.

Mapa general del pronóstico nacional: sol en el Caribe, lluvias en la Andina y Pacífica, nubosidad parcial en Orinoquía y Amazonía, con alertas activas por incendios, deslizamientos y oleaje peligroso.
Mapa general del pronóstico nacional: sol en el Caribe, lluvias en la Andina y Pacífica, nubosidad parcial en Orinoquía y Amazonía, con alertas activas por incendios, deslizamientos y oleaje peligroso. Foto: ilustración generada por ChatGPT para Semana

Pronóstico Bogotá: nubosidad variable, lluvias ligeras y tiempo seco en gran parte del día

Según el convenio Ideam- Idiger, Bogotá tendrá predominio de tiempo seco durante gran parte del día con cielo parcialmente nublado.

En la mañana se mantendrá así, pero hacia la tarde se espera nubosidad variable y lluvias ligeras a moderadas en el occidente y norte de la ciudad, afectando localidades como Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón. Para el resto de la ciudad se prevé tiempo seco.

Durante la noche continuará el cielo parcial a mayormente nublado, con algunas lloviznas en las primeras horas. La temperatura máxima se espera en torno a 20 °C, con mínima cercana a 12 °C.

En resumen, Colombia alternará sol y lluvia según la región, y se recomienda estar atentos a las alertas activas, especialmente por incendios, deslizamientos e inundaciones.

