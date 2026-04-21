Durante las próximas 24 horas, Colombia tendrá condiciones mayormente nubladas con precipitaciones moderadas a fuertes en amplias zonas del territorio, especialmente en el sur, el piedemonte amazónico y sectores clave de la región Andina.
Lluvias fuertes en varias regiones del país
Durante las próximas 24 horas se prevé abundante nubosidad acompañada de precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en sectores en el sur del país y en el pie de monte amazónico.
También se verán afectadas las zonas del occidente de la Orinoquia, así como el sur y el centro de la región Pacífica.
En la región Caribe, aunque predominarán condiciones más estables, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras esporádicas, sobre todo en áreas marítimas y durante horas específicas de la tarde y la noche.
En la región Andina, que concentra buena parte de la población del país, se espera cielo entre parcial y mayormente nublado.
Las lluvias más significativas podrían presentarse en horas de la tarde y la noche en zonas como el norte del Tolima, oriente de Cundinamarca, Boyacá, Caldas y sectores de Antioquia y Santanderes.
En departamentos como Quindío y el oriente del Huila, las precipitaciones serían más leves y de carácter esporádico.
La región Pacífica continuará siendo una de las más afectadas por las lluvias. Se pronostican precipitaciones entre moderadas y fuertes en áreas del centro de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, especialmente durante la mañana y la tarde.
Para la región amazónica, el panorama también es de alta inestabilidad.
Se prevé abundante nubosidad durante gran parte de la jornada, particularmente en la mañana y la tarde, con probabilidad de precipitaciones moderadas a fuertes en sectores del centro del departamento de Amazonas y Vaupés, sur de Guaviare y en el oriente y piedemonte de Caquetá y Putumayo.
En la Orinoquía, las lluvias más relevantes se concentrarán en el piedemonte el Meta, Casanare y Arauca, así como en zonas del sur y oriente del Vichada.
Sin embargo, en el centro y norte de esta región se mantendrán condiciones mayormente secas.
Pronóstico en las ciudades principales
- Barranquilla: nubosidad variable con probabilidad de lloviznas intermitentes en la tarde. Temperatura máxima de 34 °C.
- Bucaramanga: cielo mayormente nublado y posibles lluvias ligeras a moderadas en la tarde. Máxima de 28 °C.
- Cali: intervalos de nubosidad con lluvias hacia el final de la tarde o en la noche. Máxima de 31 °C.
- Cartagena: cielo parcialmente nublado y tiempo seco predominante. Máxima de 32 °C.
- Medellín: nubosidad variable con lluvias ligeras en la tarde y noche. Máxima de 27 °C.
- Popayán: cielo mayormente nublado con lluvias entre ligeras y moderadas al final del día. Máxima de 24 °C.
- Tunja: cielo entre parcial y mayormente nublado con posibles lluvias en la tarde y noche. Máxima de 19 °C.