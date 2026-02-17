Nación

Pronóstico del clima para hoy 17 de febrero: IDEAM advierte escenario crítico por lluvias e incendios en Colombia

El IDEAM advierte sobre múltiples riesgos climáticos en cinco regiones del país, mientras se intensifican las lluvias y se mantienen alertas por oleaje en el Caribe y el Pacífico.

Margarita Briceño Delgado

17 de febrero de 2026, 6:32 a. m.
Las lluvias han generado alertas por deslizamientos e inundaciones en cientos de municipios del país, según el IDEAM.
Las lluvias han generado alertas por deslizamientos e inundaciones en cientos de municipios del país, según el IDEAM. Foto: Getty Images

Colombia enfrenta un escenario climático de alto riesgo, con cientos de municipios en alerta por deslizamientos, inundaciones e incendios forestales, mientras se prevén lluvias intensas y condiciones marítimas adversas, según el IDEAM.

Riesgos múltiples en regiones Andina, Caribe, Pacífica y Amazonia

El IDEAM reportó que 39 municipios del país permanecen en algún nivel de alerta por incendios forestales, con dos de ellos en alerta roja en Cundinamarca y Vichada.

Al mismo tiempo, 391 municipios registran alertas por deslizamientos de tierra, de los cuales 86 están en nivel máximo, con mayor concentración en Chocó, Antioquia y Cauca, departamentos históricamente vulnerables a este tipo de emergencias por su topografía y régimen de lluvias.

La situación hidrológica también genera preocupación.

Varias áreas hidrográficas, especialmente en las cuencas Magdalena-Cauca, Caribe y Pacífico, presentan alertas por inundaciones y crecientes súbitas, lo que podría afectar poblaciones ribereñas y zonas con infraestructura crítica. En las regiones de la Orinoquía y la Amazonia también se mantienen advertencias por aumento de caudales, lo que evidencia un panorama de riesgo extendido a gran parte del territorio nacional.

Lluvias en Bogotá.
Las lluvias intensas en Bogotá seguirán presentándose durante el día de hoy. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @IDIGER

Pronóstico de lluvias intensas y condiciones variables en ciudades clave

En las últimas horas se han registrado lluvias moderadas a fuertes en sectores del Caribe, la región Andina, la Orinoquía, la Amazonia y el Pacífico.

Habrá mayor intensidad de lluvias en zonas como Antioquia, Santander, Boyacá, Tolima, Chocó y el Valle del Cauca, mientras que en San Andrés y Providencia predomina el tiempo seco.

Para las próximas 24 horas, el IDEAM prevé condiciones nubosas y precipitaciones de diversa intensidad en amplios sectores del país, especialmente en Antioquia, el Eje Cafetero, el suroccidente del Caribe y la Amazonia.

En ciudades principales, el pronóstico indica un panorama variable. En Barranquilla y Cartagena se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas y lluvias ligeras durante la tarde y la noche, con temperaturas máximas cercanas a los 32 y 31 grados centígrados, respectivamente.

Medellín tendrá condiciones mayormente nubladas con lluvias al final de la tarde y durante la noche, mientras que en Tunja se prevén lloviznas y precipitaciones intermitentes a lo largo de la jornada, con una temperatura máxima alrededor de los 18 grados.

En Bucaramanga se estima cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche.

En Cali, se mantendrán condiciones mayormente nubladas con posibles lluvias intermitentes, con una temperatura máxima cercana a los 28 grados.

En el ámbito marítimo, continúan las alertas por oleaje y viento en el mar Caribe, particularmente en su zona central y oriental.

En el Pacífico colombiano persisten advertencias por oleaje, viento y tiempo lluvioso, lo que podría afectar la navegación y las actividades costeras.

En Bogotá, el pronóstico del convenio IDEAM-IDIGER indica cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias durante la tarde y noche, especialmente en el occidente y centro-oriente de la ciudad, con una temperatura máxima cercana a los 19 °C.

Las autoridades insisten en que la población se mantenga atenta a los boletines oficiales y a las recomendaciones de gestión del riesgo, especialmente en zonas con antecedentes de emergencias por lluvias o incendios.

El panorama actual confirma la persistencia de condiciones climáticas variables y potencialmente peligrosas en gran parte del país.

Se percibe un contexto de transición hacia una temporada de lluvias que podría intensificarse en los próximos días.

