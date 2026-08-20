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Pronóstico del clima para hoy 20 de agosto: Ideam anuncia que vienen lluvias con fuerza en varias regiones del país

Antioquia, Chocó y varios departamentos del Caribe tendrán las lluvias más intensas durante las próximas 24 horas.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

20 de agosto de 2026 a las 6:32 a. m.
El clima tendrá contrastes en Colombia, con lluvias en algunas ciudades y temperaturas que alcanzarán los 34 °C.
El clima tendrá contrastes en Colombia, con lluvias en algunas ciudades y temperaturas que alcanzarán los 34 °C. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Las lluvias volverán a tomar fuerza en varias regiones de Colombia durante las próximas 24 horas.

El pronóstico anticipa precipitaciones fuertes en zonas del Caribe, Pacífico y Antioquia, mientras otras áreas del país tendrán condiciones más secas.

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Ideam anuncia lluvias en las próximas 24 horas

Durante las próximas 24 horas se esperan lluvias de mayor intensidad en el norte de la región Pacífica, el noroccidente de la Andina, el suroccidente del Caribe, sectores de la Orinoquia y el nororiente de la Amazonia.

En el Caribe, las lluvias más fuertes se concentrarán en Bolívar, Sucre y Córdoba, principalmente durante la noche y la madrugada.

En la región Pacífica, Chocó tendrá las precipitaciones más importantes, especialmente en la tarde y noche.

En la región Andina, Antioquia será el departamento con mayores acumulados, mientras que Santander, Norte de Santander y Boyacá podrían registrar lluvias de menor intensidad.

En la Orinoquia, se esperan precipitaciones en Arauca, Casanare y Vichada, con lluvias más débiles en Meta.

Para la Amazonia, los mayores acumulados se prevén en Guaviare, Guainía y Vaupés, principalmente en la noche y madrugada.

Por otro lado, predominará el tiempo seco o con pocas lluvias en el centro y sur de la región Andina, el sur de la Amazonia y La Guajira.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo nublado y posibles lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y noche.

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Bogotá tendrá cielo entre ligero y parcialmente nublado, con posibilidad de lloviznas durante la tarde y una temperatura máxima de 20 °C. Foto: Getty Images

El clima en las principales ciudades del país

El pronóstico para las principales ciudades del país muestra una jornada con lluvias puntuales, cielos nublados y temperaturas de hasta 34 °C. Estas son las condiciones previstas para cada ciudad:

  • Bogotá: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con posibles lloviznas durante la tarde. Temperatura máxima: 20 °C.
  • Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias moderadas en la tarde y noche. Temperatura máxima: 28 °C.
  • Tunja: cielo parcialmente nublado y posibilidad de lloviznas durante la tarde. Temperatura máxima: 19 °C.
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  • Medellín: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 30 °C.
  • Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. No se descarta alguna lluvia ligera ocasional en la tarde. Temperatura máxima: 33 °C.
  • Barranquilla: cielo entre ligero y parcialmente nublado y condiciones mayormente secas. Podría presentarse alguna lluvia ligera ocasional en la tarde. Temperatura máxima: 34 °C.
  • Cali: cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras durante la tarde. Temperatura máxima: 29 °C.
  • Popayán: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan algunas lloviznas en horas de la tarde. Temperatura máxima: 26 °C.