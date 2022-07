Protesta de bicitaxistas deja caos en movilidad, un herido y buses de TransMilenio vandalizados

La jornada de manifestaciones de bicictaxistas en Bogotá dejó varios buses del sistema de TransMilenio vandalizados y el conductor de un SITP herido, afortunadamente no de gravedad.

De acuerdo con el balance entregado por TransMilenio, los usuarios que frecuentan el Portal Américas y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 fueron los más afectadas durante la jornada, por las dificultades para prestar el servicio.

🗣Frente al video que circula en redes sociales en el que se evidencia el mal estado de un bus zonal TRANSMILENIO S.A., se permite informar lo siguiente 👇 pic.twitter.com/mcFq7HTtVR — TransMilenio (@TransMilenio) July 28, 2022

Además, se reportó el daño en 40 buses del sistema, 26 que circulan en las troncales y 14 vehículos zonales, con un costo aproximado en daños de 21 millones de pesos, 12.500 millones de pesos en los buses de las troncales y 8.000 millones en los zonales.

Igualmente, luego de revisar las estaciones, no se registró una afectación significativa en Patio Bonito o Biblioteca Tintal.

Por su parte, las autoridades entregaron un reporte de diez personas detenidas en medio de los actos de vandalismo presentados.

Durante todo el día del jueves 28 de julio, una parte de la ciudad estuvo paralizada por los enormes trancones ocasionados por las protestas de los bicitaxistas; las zonas más afectadas fueron la Autopista Norte con calle 170 y la zona de Patio Bonito.

De hecho, en algunos de estos lugares fue necesaria la intervención del Esmad para controlar a los manifestantes.

Las protestas de los bicitaxistas surgieron luego de que la alcaldesa Claudia López asegurara que se debe acabar todo sistema de transporte ilegal en la ciudad.

La mandataria de la capital colombiana aseguró que no hay más justificación para seguir teniendo este transporte en la ciudad, pues hoy en día la capital cuenta con suficiente cobertura de rutas del SITP.

“Le pido a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación. Hace dos años y medio era porque no había rutas suficientes del SITP, ya están las rutas, luego no hay justificación para que tengamos transporte ilegal”, afirmó López.

“Bicitaxismo, sí. Mototaxismo, no. Bicitaxismo es bicicleta a pedal y baja velocidad complementaria a alimentadores zonales en barrios. Lo permitimos y bienvenido. Bici con motor, gasolina y velocidad es mototaxismo, nunca ha estado permitido por el peligro para peatones y transeúntes”, publicó en su cuenta de Facebook la alcaldesa Claudia López.

La mandataria también señaló que la accidentalidad y fatalidad vial de peatones y transeúntes ha tenido un crecimiento del 11 %. “Respetar las normas, bajar la velocidad, mejorar señalización, no permitir ningún vehículo con motor y velocidad por andenes y ciclorrutas”, afirmó López en la red social.

“Con respecto a los bicitaxis, es importante hacer énfasis en que existe una resolución del Gobierno nacional, la 3256 de 2018, que establece cómo se debe hacer la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en triciclos y tricimóviles”, afirmó el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez.

“Esta resolución es muy clara en establecer que estos triciclos y tricimóviles solo pueden moverse en la ciudad sin motor. Es decir, con pedaleo asistido o, en su defecto, simplemente pedaleo normal mecánico”, continuó afirmando el funcionario.

Coincido con alcaldes @ClaudiaLopez. Bogotá también es víctima del centralismo. Los BiciMotoTaxis merecen reglamentacion como la tienen en urbes del mundo como Nueva York https://t.co/mrYssx54jT pic.twitter.com/vdyeSshfiQ — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) July 26, 2022

El anuncio de las autoridades en Bogotá generó molestia en el sector de los bicitaxistas, el cual optó por pedirle a la mandataria de la capital que lo deje trabajar.

Cabe recordar que en 2018 el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Transporte, expidió una resolución sobre la reglamentación de los bicitaxis, habilitando el tránsito legal de este tipo de vehículos, pero únicamente a pedaleo o con arranque asistido, prohibiendo de esta manera los bicitaxis con motor.

Así mismo, en dicha resolución se restringió el tránsito de estos bicitaxis por zonas de alto flujo vehicular y se les exigió a los conductores tener licencia de conducción, requisitos que hoy en día poco o nada se cumplen en Bogotá.