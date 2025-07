Provigas realizó inspección al hotel en San Andrés donde murieron tres personas. Hallazgo pone en duda versión que ha surgido

Ahora, mientras las autoridades avanzan en la investigación para tratar de establecer las causas de la muerte de estas tres personas que vivían en Bogotá, la empresa Provigas S.A., encargada de suministrar gas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, realizó una inspección al hotel en cuestión y afirmaron no haber hallado fugas ni anomalías en los sistemas de gas en ese lugar.

“Ante la información que ha circulado en las redes sociales nos permitimos aclarar de manera respetuosa que nuestra empresa realiza inspecciones pertinentes evidenciando no tener relación alguna con este suceso tan lamentable. Nos preocupa que la circulación de datos no confirmados pueda generar confusión, especulación y malestar entre la comunidad, dicho esto la empresa realizó la inspección verificando que todo esté conforme. Nuestro reporte evidencia que las instalaciones cumplen con las normativas de seguridad y no representan ninguna anomalía que pudiera haber contribuido a este hecho tan lamentable”, indicó la compañía en un comunicado.