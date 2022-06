“Pusimos a Petro a apretar el que sabemos”, asesores de comunicaciones de Rodolfo Hernández

Muchos se preguntaban sobre el equipo de comunicaciones que estaba detrás de la campaña presidencial del ingeniero Rodolfo Hernández y, tras conocerse los resultados, los “13 chinos” pudieron ver la luz entre la opinión pública.

Por medio de una publicación en su perfil de Twitter, Anny Chaves ―una de las integrantes― dejó ver las caras de todo el equipo, incluida la de ella. Además escribió lo que fue trabajar para Hernández y los ataques que recibieron durante la campaña.

“Hoy a los 13 chinos de Rodolfo, que honestamente hicimos una campaña limpia y demostramos el profesionalismo que nos caracteriza, nos queda la satisfacción de haber puesto a Gustavo Petro a apretar el que ya sabemos. Muchos, cuando empezaron a saber quienes estaban detrás de las comunicaciones del ingeniero, empezaron a decirnos sobre todo a las mujeres que éramos unas prepago, niñas de papi y mami. Y no, somos 13 pelados que hemos soñado con un país que nos dé oportunidades reales”, escribió Chaves.

LOS 13 CHINOS DE COMUNICACIONES QUE HICIMOS QUE PETRO FUERA FUTBOLISTA, COCINERO, PANELERO, PESCADOR, URIBISTA🤣 Y CAMPESINO. pic.twitter.com/UiSH1Pxwee — La Negra (@annychaves0712) June 19, 2022

Chaves también resaltó el gran salto que dio Hernández en temas de números de votos alcanzados, con los logrados cuando llegó a ser el mandatario de la capital del departamento de Santander. “Rodolfo Hernández pasó de ser el alcalde de Bucaramanga con 77.215 votos, a ser el que le pisó los talones a Petro con 10′468.781 de votos [...] El camino apenas comienza y nos vamos a comer el mundo. GRACIAS CRACKS”, se lee tanto en el Twitter como en el Instagram de Chaves.

No se tiene certeza si el equipo seguirá tras la campaña presidencial, ya que Rodolfo Hernández sigue sin decidir si aceptará la curul en el Senado de la República. En un video, difundido por sus canales de comunicación, informó cuándo tomaría una decisión. “Le agradezco mucho la pregunta, pero vamos a esperar primero a que sea notificado por parte de las autoridades electorales para tomar esa decisión”, expresó en un video de 14 segundos de duración.

Desde la derrota del exalcalde de Bucaramanga, existen versiones encontradas alrededor de la curul al Senado. Momentos después de la victoria de Gustavo Petro, el estratega Ángel Beccassino aseguró que el ingeniero aceptaría su nuevo rol de senador. Jorge Figueroa, exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga durante el gobierno de Rodolfo Hernández, aseguró que habló con el ingeniero y que él le dijo que no quería la curul. “Él me dijo que era como poner a Lionel Messi de arquero, que allá (en el Senado), no iba a sentirse bien y que no le aportaba ningún valor agregado al país que él fuera o no senador”, contó Figueroa.

Se sabe que Rodolfo Hernández es propenso a cambiar de opinión. Sus aliados y estrategas, en pocas ocasiones, logran predecir una decisión del excandidato presidencial. Por esto, se espera que llegue la notificación para que haga pública su decisión.

Beccassino, en conversación con Vicky en Semana, informó que el ingeniero está indeciso. “Ayer Rodolfo estaba dudando sobre su papel en el Congreso. No le interesa mucho, la verdad, estar en el Congreso o ser parte de lo que es el Congreso de la República. Sin embargo, su decisión ayer era asumir y ver qué pasaba en el Congreso. Puede estar dudando al día de hoy, es muy probable”, dijo en SEMANA.

En este momento, toca esperar la decisión definitiva de Rodolfo Hernández para saber si los “13 chinos” siguen a su lado, ahora trabajando desde el Congreso de la República.