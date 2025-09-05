“Que agilice”, el mensaje a la fiscal Luz Adriana Camargo de parte de los agentes del CTI secuestrados por el ELN

Son cuatro meses de secuestro para los agentes del CTI, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, vinculados a la dirección de Protección de la Fiscalía, que terminaron en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los secuestraron el pasado 8 de marzo en el departamento de Arauca.

En las últimas horas, se conocieron nuevas pruebas de supervivencia, dos videos donde se observa a los agentes del CTI claramente afectados por el secuestro, deteriorados física y mentalmente por estar cuatro meses metidos en la selva, esperando una respuesta del Gobierno que, hasta el momento, no ha llegado.

Son ellos mismos, desde su cautiverio, los que le piden a la fiscal Luz Adriana Camargo que agilice las gestiones ante el gobierno nacional y las autoridades correspondientes, con el objetivo de lograr su liberación. Les ruegan abrir canales de comunicación con ese grupo criminal y de esa forma regresar a su casa.

“Decirle a la fiscal general de la Nación, que agilice la gestión al gobierno de Gustavo Petro, que agilice esta gestión ante el ELN… un fuerte abrazo a mi esposa, que la amo y que sé el gran trabajo que está haciendo ante la Fiscalía, que siga luchando por nuestra pronta liberación, quiero darle un saludo a mi hijo y pedirle a mi familia que esté pendiente de mi hijo, lo abrigue y lo proteja”, dijo el agente del CTI secuestrado.

Los familiares de los agentes del CTI hablaron con SEMANA y advirtieron que se encuentran solos y la única respuesta que han recibido de la fiscalía es que tienen que esperar, sin embargo, no aclaran cuánto tiempo o qué gestiones se están adelantando para lograr la liberación de sus seres queridos.

Rodrigo Antonio López y Jesús Antonio Pacheco fueron secuestrados en el departamento de Arauca. | Foto: Captura de pantalla

“Cuanto más tengo que esperar, cuánto más tiene que esperar mi esposo, mire la situación en la que está, muy deplorable físicamente, mal mi esposo, toma medicamentos para el corazón y hasta cuándo tenemos que esperar, hasta cuánto una familia tiene que llorar a su ser querido”, dijo Yariel Macualo, Esposa Agente CTI secuestrado.

Insisten que han tenido respuesta por parte del ente acusador, pero del gobierno hay un silencio absoluto, han hecho plantones en Bogotá y Arauca que no han tenido apoyo de las autoridades que se supone podrían servir de intermediarios liberación de los agentes del CTI.

“En Arauca estuve con la familia de Rodrigo y mi familia, que llegaron de Bogotá. Estuvimos en Arauca, luego viajamos a Bogotá y realmente sola, me atendieron en el despacho de la fiscal, me escucharon, solo me escucharon y me dijeron que había que esperar, siempre lo que dicen, que hay que esperar, que todo se va a dar, pero a su debido momento”, dijo Yariel.

Rodrigo Antonio López y Jesús Antonio Pacheco, fueron secuestrados en el departamento de Arauca | Foto: Suministrada