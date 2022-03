“Que hable en la Corte Suprema”: la respuesta de Ingrid Betancourt a Piedad Córdoba

Durante el debate de la alianza digital de SEMANA y El Tiempo, la senadora electa Piedad Córdoba publicó un mensaje directo para la candidata Ingrid Betancourt donde pidió un debate para aclarar las acusaciones que la aspirante lanzó en su contra.

“Candidata Ingrid Betancourt, le exijo un debate público sobre la paz y las liberaciones unilaterales; diga usted hora y sitio. ¡Yo no hice política, no lo haga usted conmigo! Respéteme, ¡cobarde desagradecida!”, fue el mensaje de Córdoba.

Por esa razón, Betancourt le respondió a Córdoba y le dijo que “vaya a la Corte Suprema de Justicia y rinda su indagatoria”. Además, la aspirante dijo que se ratifica en todo lo que ha dicho sobre Bolívar e indicó que tiene la plena certeza de que ella es la misma Teodora Bolívar de las extintas Farc-EP.

La reacción de Córdoba se dio justamente por las declaraciones dadas por Betancourt en las que cuestionó la participación de la exsenadora en el Pacto Histórico. “Gustavo Petro ya pasó a la segunda vuelta. Él organizó muy bien ese cupo, lo organizó con maquinarias. Cuando habla de la corrupción yo me estremezco porque dentro de sus listas están personajes muy corruptos”, dijo en un primer momento la candidata.

Haciendo énfasis en la abogada, la candidata del partido Verde Oxígeno agregó: “Están personajes sindicados de haber sido tramitadores del secuestro y estoy hablando de Piedad Córdoba, que está bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia”.

Pero esta no fue la única vez que Betancourt arremetió contra Córdoba, pues el pasado sábado la candidata había pedido no votar por esa alianza de izquierda. “A mí lo que me sorprende es que el Pacto Histórico siga amparándola en una lista cerrada donde quien vote por las listas del Congreso del Pacto Histórico están votando por una tramitadora de secuestros. Entonces llamo a los colombianos a que voten con responsabilidad”, señaló Betancourt.

Antes, y tras las revelaciones de su exasesor, Andrés Vásquez, en las que dijo que la electa senadora supuestamente daba recomendaciones de cómo se debían presentar y liberar los secuestrados con fines políticos, Betancourt se vio como una de las directas implicadas.

Según los testimonios rendidos por Vásquez en la Corte Suprema de Justicia, Betancourt habría sido una de las afectadas por esa influencia de Piedad Córdoba con la cúpula de las Farc, ya que se trataba de una rehén de alto valor.

Sin embargo, el pasado 13 de marzo –día de elecciones–, la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado, impulsada por el candidato presidencial Gustavo Petro, contabilizó 2.302.847 votos, de los cuales 16 son curules para el Senado y 25 para Cámara, para un total de 41 congresistas por este movimiento político que se convirtió este domingo en el más votado en el país.

A mí lo que me sorprende es que el @PactoHistorico siga amparando a @piedadcordoba en una lista cerrada. Quien vote por el @PactoHistorico votará por una tramitadora de secuestros. Llamo a los colombianos(as) a que voten con responsabilidad. #IngridPresidenta pic.twitter.com/zSyH0kzWKs — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) March 12, 2022

Entre las curules al Senado por el Pacto Histórico se encuentra la de Piedad Córdoba, quien ya había estado años atrás en el Congreso y regresa envuelta en varias polémicas.

Y es que su estrecha relación con las Farc y sus gestiones para la liberación de los secuestrados, al parecer, tenían de fondo intereses netamente políticos. También la ronda la polémica por sus negocios y transacciones, ya comprobadas, con el denominado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, recluido en una cárcel de los Estados Unidos.