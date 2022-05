¿Qué hará Rodolfo Hernández con su sueldo en caso de ser presidente?

El pasado 29 de mayo, tras las elecciones presidenciales que se desarrollaron en toda Colombia, se demostró que el ingeniero Rodolfo Hernández es uno de los políticos cuya popularidad viene en aumento en el país. Con casi 6 millones de votos, Hernández logró meterse en la segunda vuelta presidencial, en donde se encontrará con Gustavo Petro, quien obtuvo más de 8,5 millones de votos.

Por esto, en las últimas horas, el ingeniero ha sido tendencia en Colombia con cientos de personas preguntándose acerca de detalles propios de Hernández, siendo su economía uno de los más importantes.

En redes sociales, los colombianos se cuestionan de dónde ha salido la fortuna del candidato santandereano y si dicha fortuna le será necesaria para vivir en caso de ser presidente o, si, por el contrario, sumará dicho sueldo a sus arcas personales.

Cabe recordar que actualmente la persona a cargo de la Presidencia de Colombia tiene derecho a un sueldo de 34,3 millones de pesos, o lo que es lo mismo: 411,6 millones de pesos al año y 1.646 millones de pesos durante todo el gobierno.

Frente a este cuestionamiento, Hernández ya se pronunció el pasado 18 de mayo, asegurando que dicho dinero no entrará a sus bolsillos, sino que lo destinará a temas de valor como la educación de los jóvenes en Colombia.

“En el 2015 fui elegido como Alcalde de Bucaramanga (…) Lo primero que hice fue poner las necesidades de los más pobres por encima de mis privilegios. Tomé la decisión de donar completamente mi sueldo”, explicó el exalcalde de Bucaramanga por medio de un video que publico en redes sociales.

Asimismo, recordó que con el dinero que donó en la Alcaldía de la capital de Santander cientos de jóvenes pudieron acceder a la educación superior y que es precisamente esta escena la que quiere replicar con una posible Presidencia.

“Yo también supe qué fue la pobreza, y ahora que lo tengo todo, me duele ver como hay más de 22 millones de colombianos aguantando hambre (…) Hoy me comprometo no solo a derrotar a los corruptos, sino a poner las necesidades de los colombianos por encima de mis privilegios. Hoy me comprometo a donar mi sueldo como presidente de la República y a entregárselo a los más necesitados”, añadió Hernández.

Por último, indicó: “Necesito que su vida y la de su familia mejore (…) Por eso quiero pedirles a todos los colombianos que me permitan ser su presidente”.

Yo no necesito plata porque esa ya la trabajé, pero hay 22 millones de colombianos pobres que sí la necesitan 🇨🇴🫶🏻.#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/Zm25ndF3Dx — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 18, 2022

¿A cuánto asciende la fortuna de Rodolfo Hernández?

Cabe recordar que Rodolfo Hernández es dueño de la empresa H.G. (Hernández Gómez y Cía. Ltda.), una constructora con sede en Santander que desarrolla la mayoría de sus obras en territorios de este departamento como Piedecuesta, Floridablanca y, por supuesto, la capital: Bucaramanga.

Esta empresa, según lo confirmó Hernández en una conversación que tuvo con Vicky en SEMANA a finales de 2021, le ha derivado grandes ganancias económicas que ascienden hasta los 400 mil millones de pesos.

“Están protocolizadas las declaraciones de renta de mi familia, la mía y de las empresas en la Secretaría General de la Alcaldía de Bucaramanga, porque yo creo que la gente tiene que saber de dónde provienen los ingresos del alcalde. Cuánto tiene, si viene a hacer negocios, si se va a robar el presupuesto público para enriquecerse. Pues le digo de frente: 100 millones de dólares. Esa es mi fortuna”, reveló Hernández en la conversación con este medio de comunicación.

Asimismo, dijo que su fortuna le ha servido para gestionar con su propio dinero los proyectos, tanto personales como profesionales, que se ha proyectado en los últimos 30 años. “En 1994 juré no volver al banco. No porque fuera malo ni bueno, sino porque resolví hacer un plan para cancelar todo y trabajar con capital propio”, dijo.