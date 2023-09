Que no le pase esto: envió más de dos millones a una cuenta equivocada y no se los quieren devolver

Según el denunciante, la persona a la que le llegó el dinero por equivocación no lo ha querido devolver, por su parte el banco principal donde se realizó la transferencia manifestó que dicha persona a la que le fue depositado el dinero por error, ya había retirado el valor enviado.

La víctima reconoce que fue un error de digitación, sin embargo manifiesta que a la fecha de hoy la persona que retiró el dinero de mala fe, no ha realizado la devolución del mismo.

La entidad bancaria, a través de un comunicado respondió a la denuncia señalando que “le comentamos que, luego de realizar las validaciones pertinentes en la cuenta que recibió los recursos, encontramos que ésta no presenta saldo disponible a la fecha, razón por la cual, no podemos realizar un retiro de su cuenta para devolver el dinero”.

Errores que debe evitar al realizar una transferencia bancaria

Para hacer una transferencia es necesario que se tengan a la mano los siguientes datos esenciales : el número de cuenta bancaria de origen de la transferencia, el número de cuenta bancaria donde se va a enviar el dinero, el número de documento de identidad del titular del producto destino y el monto que se va a depositar . A esto, se le debe sumar el costo de la operación, que se aplica cuando la cuenta beneficiaria y la de origen no pertenecen al mismo banco, y que dependerá de cada entidad. Esta tarifa debe pagarse para que se pueda realizar la transferencia, que, por lo general, se realiza mediante descuento del saldo que tenga la persona que envía, en su cuenta de ahorro.

Así las cosas, las transferencias bancarias permiten, además de enviar dinero a un familiar o persona en particular, realizar pago de facturas o pagar una compra en línea. Sin embargo, este es un proceso que se debe realizar con suma preocupación, debido a que no solo están en juego el dinero que se pretende transferir, sino también información personal sensible; y es por esta razón que el portal TuCochinito.com, dio a conocer tres errores que se deben evitar al momento de realizar una transferencia bancaria.