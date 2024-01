¿Qué opina María Isabel? ¿A qué fue Petro otra vez donde el papa Francisco?

Es probable, y no sabemos si esto saldrá la luz pública, que Petro le esté pidiendo al Papa ayuda con un empujón a través de la comunidad de Sant’Egidio, para que ponga el ELN por delante de una raya de no regreso, de no retorno para eso necesariamente tendrá que comprometerse los elenos a no secuestrar nunca más. Para eso, habrá que convencer primero a uno de sus líderes históricos, Antonio García, que se niega rotundamente a ese compromiso, a no ser que se les compense con dinero, es decir, que de una vez y a futuro debemos pagarle al ELN el rescate de sus futuros secuestrados, lo cual es absurdo.