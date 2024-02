¿Qué opina María Isabel? Con mano blanda, Maduro empeoró

¿Qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 14 de febrero en SEMANA ? Pues la opinión gira en torno al retiro del asesor de Biden para América Latina y el Caribe, Juan González, de origen colombiano, parecería que su teoría en principio correcta, de aplicarle a Venezuela más diplomacia y menos sanciones, fue manejada, quizás con tanta ingenuidad, que no se dieron cuenta de que lo que Maduro necesita no es una salida electoral, sino una salida jurídica.

Son tantas las cuentas pendientes que tiene con la justicia, no solo él, sino su círculo inmediato, para cobrarles sus fechorías por la gente que han perseguido políticamente y por desocupar las arcas venezolanas, que Maduro necesita un paz y salvo hacia un indulto antes que unas vacaciones del poder.

Lo primero que hizo Maduro fue encargar a su supuesto testaferro, el barranquillero Saab del manejo de sus relaciones comerciales con el mundo. Lo segundo fue que cantantemente el Tribunal Supremo de Venezuela, manejado por el régimen, claro, confirmó sanción de 15 años contra la principal opositora de Maduro, María Corina Machado, muy segura ganadora de las elecciones, que ya no podrá ser candidata.

Pero la persecución a los opositores de Maduro no solo no ha parado, sino que ha empeorado descaradamente. Ahora la víctima es la activista venezolana Rocío San Miguel, capturada el viernes pasado en el aeropuerto Simón Bolívar cuando se preparaba a viajar, ¿por qué si es un estorbo no la dejan irse?