¿Qué opina María Isabel? Dios es de izquierda

“Si el pueblo se organiza y se moviliza a este gobierno, no lo van a tumbar, que ni sueñen”- dijo el presidente en su discurso en la plaza de Bolívar y anunció que esta no será la última movilización del petrismo en medio de nuevas arengas contra la oligarquía, los ricos y los empresarios el presidente volvió a insistir en un acuerdo nacional con todos los sectores en medio de la multitud que copó la plaza de Bolívar.

Señaló que esa era la verdadera encuesta, no las que actualmente diagnostican su declive en su popularidad, que no son verdaderas. Y aseguró que el Gobierno también tiene las suyas, que si esas sí son reales y que no muestran al gobierno en posición tan precaria, lo cual sugiere que Petro solo le cree a las encuestas en las que le va bien y dijo que, según esas encuestas reales, hoy volvería a ganar la presidencia.