¿Qué opina María Isabel? Las fallas que hundieron la reforma a la salud

Cuarto, en la hostilidad de la señora Corcho siguió el manejo de su reemplazo, el siguiente ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuyo manejo político del trámite de la reforma, según muchos, resultó peor que el de su antecesora, que es mucho decir. Quinto, la reforma que hizo poner patas arriba el sistema de salud bajo la advertencia de que lo construido sería arrasado a cambio de lo que hay por construir, en lugar de que convivieran las dos cosas, lo que funcionaba con lo que no y tratar de arreglar lo que no, por ejemplo en las zonas rurales.

Sexto, muy pronto el gobierno optó por negociar con los parlamentarios y no con los partidos, que se sintieron pordebajeados y vulnerada su autoridad. En Cámara, el gobierno logró cuadrar muchos apoyos, pero en Senado, los héroes de la jornada, los nueve parlamentarios de la Comisión Séptima se mantuvieron en su posición de hundir la reforma a la salud y dejaron una constancia para este gobierno, no se hace todo lo que al señor Petro se le dé la gana, a costa de que el presidente acuse a estos parlamentarios de estar pagados por las EPS.

Y octavo el misterio con el que el Ministerio de Hacienda mantuvo oculto, o porque no lo tenía calculado o porque no lo quiso revelar porque no convenía, cuál era el costo total de la reforma. Incluso ayer el ministro Bonilla de Hacienda ni siquiera se presentó a la sesión a asumir la responsabilidad de dichos cálculos.