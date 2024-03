¿Qué opina María Isabel? Los bandazos del embajador-canciller Luis Gilberto Murillo

Pues Murillo no solo ha quedado como un lacayo de Petro, sino que ahora nos salió mentirosillo, pues afirma que no firmará el contrato que se ganó Thomas Greg, sacando como disculpa que no existe el tal certificado de disponibilidad presupuestal número 74923, para dicho proceso contractual. Sin embargo, de acuerdo con lo que revela SEMANA , el propio ministro de Hacienda, según documento en poder del destituido Salazar, existen los recursos para el cupo de vigencia futura 2025-2026, de gastos de funcionamiento del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmado por el encargado director general del Presupuesto Público Nacional.

Ello pudo servirle al embajador canciller Murillo para argumentar que los dineros para el contrato irregular, según sus propias palabras textuales, con Thomas Greg no fueron asegurados y así justificar que de ninguna manera firmará ese contrato, fruto la licitación que se ganó la firma. Conclusión, el común denominador de las fichas de Petro, me perdonarán la expresión, pero siendo muy cruda es la más gráfica, se mueren del culillo de llevarle la contraria a sus impulsivas decisiones, so pena de perder sus cargos, como le pasó al propio Salazar y a la ex defensora jurídica del Estado Martha Lucía Zamora, quien pretendía defender al erario público de una futura demanda por esta arbitrariedad.