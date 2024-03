¿Suspensión al canciller Álvaro Leyva se mantiene? Continúa juicio disciplinario por la polémica licitación de pasaportes

Después de que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, confirmó que no le adjudicarán el nuevo contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons, el suspendido ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, volverá este miércoles, 6 de marzo, a presentarse al juicio disciplinario por declarar desierta la anterior licitación.

En dicha audiencia que se reanudará a las 10:00 a.m. en la Sala de Audiencias, ubicada en el centro de Bogotá, se resolverá la solicitud de revocatoria de la suspensión provisional que presentó Yefferson Dueñas, abogado de Leyva, argumentando que dicha medida ya no es necesaria porque su cliente no tiene ningún tipo de injerencia en la licitación del contrato.