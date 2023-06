¿Qué opina María Isabel? El abogado del régimen

¿Qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 14 de junio en SEMANA? Pues la opinión gira en torno al llamado abogado del régimen que, en pleno uso de su potestad profesional, hay que decirlo y reconocerlo, pues está siempre metido en los procesos para tirarse al expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, o para defender cualquier motivo que considere puede afectar el régimen actual.

Mejor dicho, está siempre presto a la llamada de Petro o del petrismo o de los petristas, pero el último capítulo protagonizado por el abogado del régimen preocupa porque, simultáneamente, aquel trágicamente fallecido coronel Dávila, de seguridad de la Presidencia le expresaba la Fiscalía por escrito, como era su deber, su interés de colaborar y esclarecer cualquier participación en el polígrafo aplicado a la niñera de Laura Sarabia, y las chuzadas de su teléfono y el de otra empleada doméstica asociados con el clan Siopas. El abogado del régimen ya lo venía asesorando con la conclusión dada a conocer públicamente por el propio profesional de que, según Dávila, quien lo había buscado para decírselo, “de la Fiscalía lo estaban amenazando con que no se detendrían hasta que corriera sangre”.

El coronel Óscar Dávila. - Foto: Foto 1: Fiscalía / Foto 2: Policía.

No hay ninguna prueba de esa afirmación del fallecido coronel Dávila, porque no hubo grabación, que sepamos; es la versión del abogado del régimen contra nada, porque no existe contraparte que diga que eso no se dijo en la conversación.

Ni corto ni perezoso, el abogado del régimen no se detuvo a pensar que la Fiscalía no solo debe, sino que la ciudadanía se lo exige, investigar los hechos que acabaron con la vida del coronel Dávila y para ello tiene que llamarlo a interrogarlo, como a las otras personas que se preparan a llamar a interrogar.

De izq. a der.: Laura Sarabia, teniente coronel Óscar Dávila, y Marelbys Meza - Foto: El País / Semana

Pero ahí no acaban las inculpaciones del abogado del régimen, tratando de evitar desviar las sospechas para que no recaigan sobre el único al cual podrían causarle temor las verdades que el coronel Dávila iba a contar, ¿y quién es ese? Pues el régimen.

Ni corto ni perezoso, también resolvió entonces el abogado del régimen acusar a la periodista Sylvia Charry, de la revista Cambio, de haber sido el detonante con las presiones de sus preguntas que, como están grabadas, esas sí podemos constatar que fueron respetuosas y ordenadas hechas al coronel Dávila telefónicamente antes de su muerte.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, reiteró que el coronel Óscar Dávila, mencionado en el caso de Laura Sarabia, se suicidó. - Foto: SEMANA

Cuando descubrió el abogado que esa periodista a la que acusaba era Sylvia Charry de Cambio, el abogado del régimen medio excusó, pero no porque ella estuviera cumpliendo profesionalmente su oficio, que él deformó en presiones y en detonantes, sino porque resultó siendo ella, a quien dijo conocía y respetaba, pero para el abogado del régimen el periodismo sí se convirtió en una especie de detonante de la muerte del coronel Dávila con sus preguntas.

¿Cómo hacemos para que el abogado del régimen deje de disparar culpas hacia quienes no las tienen e intentemos llegar al corazón de la verdad de este penoso asunto que aún deja muchos interrogantes en el camino, como cuál fue la actuación verdadera de la niñera de Laura Sarabia?, ¿cuál es la verdadera cantidad de dólares que contenía la maleta que le robaron a Laura Sarabia de su casa?, ¿y qué fue verdaderamente lo que llevó a que el coronel Dávila o se matara o lo mataran?