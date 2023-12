¿Qué opina María Isabel? ONU: Hubo exceso de persecución judicial contra Santrich

A las 6:00 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel hoy viernes 15 de diciembre en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a una pregunta: ¿cómo le fue Alex fiscal Néstor Humberto Martínez en cuanto al concepto emitido por la experta internacional designada por las Naciones Unidas para investigar si hubo o no entrampamiento en el caso de Jesús Santrich?

Pues bien, le fue bien si se mira por el lado de que la señora Antonia Urrejola dice no haber detectado tal entrampamiento que Petro y Leyva y muchos otros aseguran que sí existió, pero menos bien, si se tiene en cuenta que esta experta de origen chileno, si dice haber identificado disque con base en dos visitas a Colombia siete obstáculos que incidieron en la implementación de la paz como un ambiente político desfavorable como si el país tuviera que vivir en unanimidad, así como el uso abusivo, óigame bien, de la persecución judicial.

Y que la detención de Santrich aunque así ella no lo reconozca. Fue producido porque lo cogieron con las manos en la masa haciéndole dibujitos a los jefes de la mafia mexicana mientras participaba en la negociación de un alijo de droga, sí precipitó el regreso a las armas de varios integrantes de las Farc, que estos reinsertados son víctimas regulares de amenazas y estigmatizaciones y que si hubo demora en la entrega de las pruebas de la Fiscalía la JEP, ante lo que Martínez ha sido insistente en asegurar, que él no podía entregar la información que él no tenía.