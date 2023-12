Con sablazo, el presidente Petro volvió a defender a Santrich, insistió que fue “entrampado” por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez

“Lo menciono porque veo allí un grave problema, y lo veo porque no se va a implementar el acuerdo de paz con las Farc, realmente, se va a incumplir ese tratado, porque es un tratado más que un acuerdo, porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente, y no somos capaces de repartir la tierra”, sostuvo Petro.