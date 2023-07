Video

¿Qué opina María Isabel? Petro deja plantada a San Andrés pero viaja a Bélgica

Sin ninguna explicación, el Presidente no llegó a San Andrés a acompañar a los raizales en la lectura del fallo de La Haya, como lo había prometido. Pero hoy sí viaja muy tieso y muy majo a Bélgica, al foro de la Celac; en el que es seguro que volverá a presentarse como salvador del planeta y donde acompañará la tesis de la Celac de que no más ayuda a Ucrania y no más condenas a Rusia.