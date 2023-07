¿Qué opina María Isabel? Petro vs. Cabello

Así se lo comunica el presidente en una carta a la Procuradora, que ella con razón, dice que genera un caos institucional y que es un golpe contra la democracia. El argumento del presidente es que la Convención Interamericana de Derechos Humanos prohíbe que un organismo disciplinario como es la Procuraduría y no un juez penal, suspenda los derechos políticos de los funcionarios de elección popular que eso es atentar contra los derechos humanos del funcionario pero eso sí, no va a mirar si el funcionario cometió o no cometió el delito que se le achaca, por el cual está recibiendo la sanción disciplinaria.