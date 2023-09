¿Qué opina María Isabel? ¿Protesta social libre o manipulada?

Lo que no dice en ninguna parte de la Constitución es que pueden ser manipuladas por el gobierno de turno con objetivos muy claros, como producir una presión callejera que arrincone al Congreso para que le apruebe al Gobierno unas reformas deshilvanadas y desfinanciadas.

Los campesinos, los indígenas, las negritudes, que en grandes vehículos ya comienzan a llegar a Bogotá; se calcula que la sola minga ha desplazado a cerca de 20.000 indígenas a la capital. ¿Quién pagará por su desplazamiento y manutención hasta el 28 de septiembre, cuando planean quedarse? Que no nos crea el presidente tan imbéciles.

Uno propagandístico electoral y el otro de presión al Congreso, para convertir la protesta social en un elemento de chantaje para que los congresistas le aprueban al Gobierno, no lo que el pueblo quiere que le aprueben, sino lo que el Gobierno quiera que le apruebe a ciegas, porque muy pocos deben haber estudiado la reformas a granel para ver a dónde conducirán al país; sencillamente creen que son las que el país necesita porque las propone el Gobierno.

Y cuando alguien se atreve a levantar su voz con el temor de que mañana los ánimos puedan exacerbarse o ser manipulados por las fuerzas ilegales, que han demostrado gran control militar en varias zonas del territorio, arrinconando incluso a las fuerzas militares, se expone a que lo acusen de suponer per se que los campesinos son violentos.

Disculpas hay las que a uno se le ocurran o le pasen por la cabeza y todo ello empaquetado en el papel de la protesta social. Y ahí del que se atreva a opinar que si la protesta social debe ser respetada, no manipulada desde el Gobierno, porque desvirtúa de manera grotesca su verdadero espíritu.

Un rápido acuerdo de colaboración con Nicolás Petro se convirtió en pocos días en un ‘conejazo’ a la Fiscalía. Copiando el consejo de su padre, Petro junior dijo ayer que prefería levantarse antes que arrodillarse ante su verdugo. Sostiene que quieren usarlo de arma contra su padre. ¿Pero no será más bien que por ser hijo del presidente fue que le aceptaron gratis los beneficios por una colaboración con la justicia que ya incumplió y que puso en ridículo a la Fiscalía?

A las 6:00 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel, hoy martes, 26 de septiembre, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno al ridículo que Nicolás Petro puso a hacer a la Fiscalía otorgándole libertad a cambio de una prometida colaboración con la justicia que no pasó de ser un anuncio de primer día y muy mediático, porque hasta ahí llegó.

Ayer trinó en un mensaje en el que, por sus palabras, pinta como digno hijo de su padre porque le siguió los consejos. Escribió Nicolás Petro: “Inicia la lucha en mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron, me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre”. Y aquí viene la frase que copió casi textualmente del consejo que le dió Gustavo Petro, o la orden, ¿de pronto? “Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.